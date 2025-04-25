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Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине, заявил Трамп
Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2025
Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:24:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине."Крым останется с Россией", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
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Украина, Дональд Трамп, Россия, США, В мире
Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине, заявил Трамп
Трамп: Крым останется в составе РФ в рамках сделки по урегулированию на Украине