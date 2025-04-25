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Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2025
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13:24 25.04.2025 (обновлено: 13:30 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/krym-2013391733.html
Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине, заявил Трамп
Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2025
Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 25.04.2025
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине."Крым останется с Россией", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
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украина, дональд трамп, россия, сша, в мире
Украина, Дональд Трамп, Россия, США, В мире
Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине, заявил Трамп

Трамп: Крым останется в составе РФ в рамках сделки по урегулированию на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.
"Крым останется с Россией", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В США забили тревогу из-за происходящего с Зеленским после слов о Крыме
Вчера, 02:41
 
УкраинаДональд ТрампРоссияСШАВ мире
 
 
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