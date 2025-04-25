https://ria.ru/20250425/krym-2013391733.html

Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине, заявил Трамп

Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2025

Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине."Крым останется с Россией", - заявил Трамп в интервью журналу Time.

https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013307315.html

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украина, дональд трамп, россия, сша, в мире