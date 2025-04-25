https://ria.ru/20250425/krym-2013313010.html

В Крыму предложили США признать полуостров частью России

В Крыму предложили США признать полуостров частью России - РИА Новости, 25.04.2025

В Крыму предложили США признать полуостров частью России

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США начать процедуру юридического признания Крыма частью России. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T05:28:00+03:00

2025-04-25T05:28:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США начать процедуру юридического признания Крыма частью России. Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. Позже Трамп заявил, что что Киев "отдал" Крым без единого выстрела, "будет тяжело" вернуть его. "Думаю, что США стоило бы показать всем пример и начать процедуру юридического признания российского статуса Крыма без оглядки на мнение Зеленского. Но при этом для нас навсегда останется самым важным и определяющим то, что выбор крымчан был признан и принят в 2014 году самой Россией и ее многонациональным народом", - сказал Константинов РИА Новости. Глава парламента допустил, что на Западе могут пойти на официальное признание Крыма, а остальные новые регионы России будут признаны де-факто, а не де-юре. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250423/tramp-2013035184.html

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в мире, россия, украина, севастополь, дональд трамп, владимир константинов