https://ria.ru/20250425/kravtsov-2013389036.html

Порядка четырех миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы"

Порядка четырех миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы" - РИА Новости, 25.04.2025

Порядка четырех миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы"

Порядка 4 миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы", сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:12:00+03:00

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2025-04-25T13:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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сергей кравцов

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российское историческое общество

диктант победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Порядка 4 миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы", сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Думаю, что порядка 4 миллионов школьников уже примут участие в Диктанте Победы", - сказал министр на открытии международной патриотической акции партии "Единая Россия" "Диктант Победы". Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщал, что международная акция "Диктант Победы" в 2025 году пройдет в более чем 90 странах мира. По поручению председателя партии Дмитрия Медведева в тестах впервые появились задания, посвящённые СВО - 20% вопросов касаются этих событий.

https://ria.ru/20250425/pobeda-2013385471.html

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общество, россия, сергей кравцов, единая россия, российское историческое общество, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне