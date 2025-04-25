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Порядка четырех миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:12 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/kravtsov-2013389036.html
Порядка четырех миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы"
Порядка четырех миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
Порядка четырех миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы"
Порядка 4 миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы", сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.04.2025
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2025-04-25T13:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
сергей кравцов
единая россия
российское историческое общество
диктант победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Порядка 4 миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы", сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Думаю, что порядка 4 миллионов школьников уже примут участие в Диктанте Победы", - сказал министр на открытии международной патриотической акции партии "Единая Россия" "Диктант Победы". Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщал, что международная акция "Диктант Победы" в 2025 году пройдет в более чем 90 странах мира. По поручению председателя партии Дмитрия Медведева в тестах впервые появились задания, посвящённые СВО - 20% вопросов касаются этих событий.
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общество, россия, сергей кравцов, единая россия, российское историческое общество, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Сергей Кравцов, Единая Россия, Российское историческое общество, Диктант Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Порядка четырех миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы"

Кравцов: порядка четырех миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы"

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВсероссийская акция "Диктант Победы"
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Всероссийская акция "Диктант Победы". Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Порядка 4 миллионов школьников примут участие в "Диктанте Победы", сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Думаю, что порядка 4 миллионов школьников уже примут участие в Диктанте Победы", - сказал министр на открытии международной патриотической акции партии "Единая Россия" "Диктант Победы".
Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщал, что международная акция "Диктант Победы" в 2025 году пройдет в более чем 90 странах мира.
По поручению председателя партии Дмитрия Медведева в тестах впервые появились задания, посвящённые СВО - 20% вопросов касаются этих событий.
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