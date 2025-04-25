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Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:16 25.04.2025 (обновлено: 14:47 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/krasnov-2013407369.html
Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 25.04.2025
Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтил память погибших в Великой Отечественной войне РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:16:00+03:00
2025-04-25T14:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
игорь краснов
россия
могила неизвестного солдата
москва
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, сообщает пресс-служба ведомства.Как говорится в сообщении, 25 апреля 1945 года до Победы оставалось 15 дней. Тогда же накануне капитуляции гитлеровской Германии состоялась историческая встреча на Эльбе, замкнулось кольцо окружения вокруг Берлина. Разгром фашизма был неизбежен."Игорь Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания", - уточняется в релизе.
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игорь краснов, россия, могила неизвестного солдата, москва, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Игорь Краснов, Россия, Могила Неизвестного солдата, Москва, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

© Фото : Генеральная прокуратура Российской ФедерацииГенпрокурор России Игорь Краснов в преддверии 9 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Генпрокурор России Игорь Краснов в преддверии 9 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Генеральная прокуратура Российской Федерации
Генпрокурор России Игорь Краснов в преддверии 9 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, сообщает пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении, 25 апреля 1945 года до Победы оставалось 15 дней. Тогда же накануне капитуляции гитлеровской Германии состоялась историческая встреча на Эльбе, замкнулось кольцо окружения вокруг Берлина. Разгром фашизма был неизбежен.
"Игорь Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания", - уточняется в релизе.
Посол США Линн Трейси на Манежной площади после участия в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеИгорь КрасновРоссияМогила Неизвестного солдатаМоскваОбщество80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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