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Михаил Кононов: как народный артист СССР превратился в затворника

Михаил Кононов: как народный артист СССР превратился в затворника - РИА Новости, 25.04.2025

Михаил Кононов: как народный артист СССР превратился в затворника

Сегодня, 25 апреля, исполнилось бы 85 лет Михаилу Кононову— легенде советского кино, звезде фильмов "На войне как на войне", "Большая перемена" и "Гостья из... РИА Новости, 25.04.2025

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москва

инна чурикова

виталий соломин

олег даль

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сегодня, 25 апреля, исполнилось бы 85 лет Михаилу Кононову— легенде советского кино, звезде фильмов "На войне как на войне", "Большая перемена" и "Гостья из будущего". Его обаяние и талант покорили миллионы зрителей, но в последние годы жизни актер полностью исчез из публичного пространства, отказавшись от славы, друзей и даже медицинской помощи. Что привело к такому трагическому финалу?Тяга к искусству с ранних летМихаил Кононов родился 25 апреля 1940 года в Москве в небогатой семье. Родители были людьми необразованными и к творчеству никакого отношения не имели, однако тягу сына к искусству поощряли. Михаил с детства интересовался театром и кинематографом, в школьные годы участвовал в художественной самодеятельности. Неудивительно, что Кононов поступил в театральное после школы.В 1963 году молодой актер получил диплом Высшего театрального училища имени Щепкина. Однокурсниками по училищу были будущие звезды советского кино — Виктор Павлов, Виталий Соломин, Олег Даль. Вскоре Михаил Кононов был принят в труппу Малого театра, в котором работал до 1968 года.Из театра Михаилу пришлось уйти из-за своего сложного характера и конфликтов с руководством. К тому же Кононов начал активно сниматься в кино.Звездный взлет и неожиданный уход из киноС конца 60-х годов актер регулярно принимал участие в съемках. Актер снялся в картинах "В огне брода нет", "На войне как на войне". Однако эти роли казались ему несерьезными, ему хотелось сняться в чувственном, глубоком образе.В 1972 году о Михаиле узнали тысячи людей, когда он сыграл в одном из лучших фильмов той эпохи — "Большая перемена". Однако Михаилу и тут не угодил сценарий фильма, его персонаж ему казался слишком простым и невыразительным. Говорят, что актер часто придирался к сценарию, потому отказывался от ролей. Позже это сыграет с Михаилом злую шутку, когда его не захотят приглашать на съемки фильмов из-за тяжелого характера."Он всегда славился своей прямотой — каждому говорил все, что думает, ни секунды не сомневаясь. Мог подойти к актеру и сказать: "Да у тебя таланта кот наплакал". Многим это, понятно, не нравилось. И общался он только с теми, кого уважал", — вспоминала актриса Инна Чурикова.После 1997 года Кононов появился в кино только дважды. Артист считал, что его талант не был оценен по достоинству. За год до смерти, в 2006 году, вышел на экраны сериал "В круге первом". В нем Михаил сыграл последнюю роль дворника Спиридона. Картину снял Глеб Панфилов, супруг Инны Чуриковой. С их стороны это была некая помощь актеру, о котором все забыли.Детей не было, зато была любовница, которая годилась в дочериМихаил Кононов женился в 1969 году на спортсменке-лыжнице Наталье. Она была на девять лет младше его. В браке прожили 38 лет. Детей у пары не было. Говорили, что причиной тому был сам Михаил. Жена "была его мамкой и нянькой". Артист боялся, что с появлением ребенка ему будет доставаться меньше внимания.В 1994 году Михаилу Ивановичу встретил молодую девушку Риту. Ей было 18 лет, а ему 54 года. Актер везде появлялся с юной спутницей, представляя ее то своей племянницей, то дочерью. Рита жила у него.В 2001 году Кононов решил расстаться с Маргаритой и обвинил девушку в меркантильности. В это время его жена Наталья, узнав, что муж втайне прописал девушку, обратилась в суд. Рита тоже не хотела сдаваться и привела в квартиру Кононова своего любовника. Вскоре были украдены документы на квартиру. Однако супруга все таки нашла в себе силы простить предательство актера.Суицид матери, жизнь затворникомВо многом на Кононова негативно повлиял суицид матери. После этого случая актер стал злым, раздражительным. Это влияло на его работу и на личную жизнь. Однако его супруга была готова простить ему все и была рядом, то на работе склочный характер Михаила терпеть не хотели.Из-за нехватки средств супруги уехали жить в деревню. Жили они очень бедно, у них даже не было доступа к медицинской помощи. Сначала пара думала, что будут выращивать фрукты, овощи, чтобы было чем себя кормить, но по итогу не вышло. Кононов очень много пил. Актер даже носил во внутреннем кармане пиджака фляжку. Так артист стал затворником.Незадолго до своей смерти, Кононов писал в своем дневнике, что не боится смерти. А 16 июля 2007-го года артист скончался от тромба.Сегодня о Кононове вспоминают редко. Нет мемориальных досок, документальных фильмов — только старые ленты, где он продолжает радовать зрителей. Его история — жестокая правда о том, как талантливый человек не сумел примириться с реальностью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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