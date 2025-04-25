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Коротченко предупредил об угрозе ядерной войны между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 25.04.2025
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19:00 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/konflikt-2013496391.html
Коротченко предупредил об угрозе ядерной войны между Индией и Пакистаном
Коротченко предупредил об угрозе ядерной войны между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 25.04.2025
Коротченко предупредил об угрозе ядерной войны между Индией и Пакистаном
Крупномасштабный военный конфликт между армиями Индии и Пакистана грозит обострением на ядерном уровне, считает военный аналитик, главный редактор журнала... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:00:00+03:00
2025-04-25T19:00:00+03:00
в мире
индия
пакистан
джамму
игорь коротченко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Крупномасштабный военный конфликт между армиями Индии и Пакистана грозит обострением на ядерном уровне, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Индия после террористического нападения на туристов в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, в причастности к которому она обвинила Пакистан, ввела ряд мер в отношении этой страны, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. "Все может пойти по самому опасному варианту, когда обе стороны бескомпромиссны, антагонистичны и даже диаметрально противоположны. Поэтому важно сделать все, чтобы данный инцидент был урегулирован как можно скорее дипломатическими методами, возможно, с участием третьих государств. Но важно понимать, что и Пакистан, и Индия — сильные в военном отношении державы, и к тому же обе страны являются обладателями ядерного оружия и средств его доставки. Поэтому масштабный военный конфликт чреват возможностью непредсказуемых эксцессов, в том числе и с возможностью задействования в случае масштабирования ядерных возможностей одной либо другой стороны или взаимно друг друга", – заявил РИА Новости Коротченко. По его словам, инциденты подобного рода надо решать на основе норм международного права и без лишних эмоций. "Желательно все-таки с пониманием ответственности за ситуацию. Потому что регион взрывоопасный. Конфликт с Индией и Пакистаном носит долговременный характер. Мы сейчас наблюдаем самую острую фазу конфликта, которая может перерасти к масштабным боестолкновениям", - отметил аналитик. По мнению Коротченко, нужно приложить максимальные усилия со стороны всех, кто может в этом деле поспособствовать. "И самое главное - это ответственное отношение политических военных элит Индии и Пакистана к тому, чтобы все-таки выйти на дипломатический формат решения проблем", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250425/indiya-2013365451.html
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в мире, индия, пакистан, джамму, игорь коротченко
В мире, Индия, Пакистан, Джамму, Игорь Коротченко
Коротченко предупредил об угрозе ядерной войны между Индией и Пакистаном

Коротченко: конфликт Индии и Пакистана грозит обострением на ядерном уровне

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Крупномасштабный военный конфликт между армиями Индии и Пакистана грозит обострением на ядерном уровне, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Индия после террористического нападения на туристов в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, в причастности к которому она обвинила Пакистан, ввела ряд мер в отношении этой страны, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля.
Граждане Пакистана покидают Индию через пограничный контрольно-пропускной пункт в Вагахе. 25 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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"Все может пойти по самому опасному варианту, когда обе стороны бескомпромиссны, антагонистичны и даже диаметрально противоположны. Поэтому важно сделать все, чтобы данный инцидент был урегулирован как можно скорее дипломатическими методами, возможно, с участием третьих государств. Но важно понимать, что и Пакистан, и Индия — сильные в военном отношении державы, и к тому же обе страны являются обладателями ядерного оружия и средств его доставки. Поэтому масштабный военный конфликт чреват возможностью непредсказуемых эксцессов, в том числе и с возможностью задействования в случае масштабирования ядерных возможностей одной либо другой стороны или взаимно друг друга", – заявил РИА Новости Коротченко.
По его словам, инциденты подобного рода надо решать на основе норм международного права и без лишних эмоций.
"Желательно все-таки с пониманием ответственности за ситуацию. Потому что регион взрывоопасный. Конфликт с Индией и Пакистаном носит долговременный характер. Мы сейчас наблюдаем самую острую фазу конфликта, которая может перерасти к масштабным боестолкновениям", - отметил аналитик.
По мнению Коротченко, нужно приложить максимальные усилия со стороны всех, кто может в этом деле поспособствовать.
"И самое главное - это ответственное отношение политических военных элит Индии и Пакистана к тому, чтобы все-таки выйти на дипломатический формат решения проблем", - резюмировал собеседник агентства.
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В миреИндияПакистанДжаммуИгорь Коротченко
 
 
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