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В США упразднили управление глобальных изменений - РИА Новости, 25.04.2025
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03:03 25.04.2025 (обновлено: 03:34 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/klimat-2013308368.html
В США упразднили управление глобальных изменений
В США упразднили управление глобальных изменений - РИА Новости, 25.04.2025
В США упразднили управление глобальных изменений
Госсекретарь США Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T03:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата, сообщает Politico. "Государственный департамент ликвидирует управление глобальных изменений, которое курирует международные переговоры по изменению климата в Соединенных Штатах", – пишет издание. Сотрудники управления узнали об упразднении в четверг днем. По словам трех человек, которые пожелали остаться неназванными, информация была сообщена им в устной форме. Один из чиновников высказал предположение, что "это может создать проблемы в процессе международного сотрудничества по вопросам климата в самый неподходящий момент", учитывая, что уже в ноябре этого года состоится конференция ООН по изменению климата (COP30). Во вторник Рубио представил всеобъемлющий план реорганизации государственного департамента. Этот план направлен на реализацию внешней политики президента Дональда Трампа, которая базируется на принципе "Америка прежде всего". Предполагается, что реализация этого плана позволит сократить штат сотрудников ведомства в США на 15% и закрыть более 130 местных отделений.
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в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, оон
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, ООН
В США упразднили управление глобальных изменений

Politico: в США упразднили управление по политике в области изменения климата

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США
Здание Государственного департамента США - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата, сообщает Politico.
"Государственный департамент ликвидирует управление глобальных изменений, которое курирует международные переговоры по изменению климата в Соединенных Штатах", – пишет издание.
Сотрудники управления узнали об упразднении в четверг днем. По словам трех человек, которые пожелали остаться неназванными, информация была сообщена им в устной форме.
Один из чиновников высказал предположение, что "это может создать проблемы в процессе международного сотрудничества по вопросам климата в самый неподходящий момент", учитывая, что уже в ноябре этого года состоится конференция ООН по изменению климата (COP30).
Во вторник Рубио представил всеобъемлющий план реорганизации государственного департамента. Этот план направлен на реализацию внешней политики президента Дональда Трампа, которая базируется на принципе "Америка прежде всего". Предполагается, что реализация этого плана позволит сократить штат сотрудников ведомства в США на 15% и закрыть более 130 местных отделений.
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В миреСШАМарко РубиоДональд ТрампООН
 
 
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