https://ria.ru/20250425/klimat-2013308368.html

В США упразднили управление глобальных изменений

В США упразднили управление глобальных изменений - РИА Новости, 25.04.2025

В США упразднили управление глобальных изменений

Госсекретарь США Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T03:03:00+03:00

2025-04-25T03:03:00+03:00

2025-04-25T03:34:00+03:00

в мире

сша

марко рубио

дональд трамп

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата, сообщает Politico. "Государственный департамент ликвидирует управление глобальных изменений, которое курирует международные переговоры по изменению климата в Соединенных Штатах", – пишет издание. Сотрудники управления узнали об упразднении в четверг днем. По словам трех человек, которые пожелали остаться неназванными, информация была сообщена им в устной форме. Один из чиновников высказал предположение, что "это может создать проблемы в процессе международного сотрудничества по вопросам климата в самый неподходящий момент", учитывая, что уже в ноябре этого года состоится конференция ООН по изменению климата (COP30). Во вторник Рубио представил всеобъемлющий план реорганизации государственного департамента. Этот план направлен на реализацию внешней политики президента Дональда Трампа, которая базируется на принципе "Америка прежде всего". Предполагается, что реализация этого плана позволит сократить штат сотрудников ведомства в США на 15% и закрыть более 130 местных отделений.

https://ria.ru/20250221/oon-2000742738.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, оон