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Эксперт рассказал о роли Китая во Второй Мировой войне - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:33 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/kitay-2013322429.html
Эксперт рассказал о роли Китая во Второй Мировой войне
Эксперт рассказал о роли Китая во Второй Мировой войне - РИА Новости, 25.04.2025
Эксперт рассказал о роли Китая во Второй Мировой войне
Китай сыграл важную роль в победе союзников во Второй Мировой войне, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал научный сотрудник Центра изучения новейшей... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:33:00+03:00
2025-04-25T08:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Китай сыграл важную роль в победе союзников во Второй Мировой войне, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал научный сотрудник Центра изучения новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Александр Ершов. "В апреле 1941 года был заключен Пакт о нейтралитете между СССР и Японией, однако мы понимаем, что, если бы очень много японских дивизий не было связано в ходе боевых действий в Китае, то вероятность нападения Японии на Советский Союз была бы очень велика. То, что Китай сковал эти дивизии и Япония не могла их перебросить ни на Дальневосточные рубежи Советского Союза, ни на другие фронты боевых действий в Тихом океане, сыграло весьма значительную роль", - отметил Ершов. Эксперт напомнил, что Советский Союз был единственной страной, которая помогала Китаю на раннем этапе его борьбы против японских оккупантов в 1937-1941 годах. "Советский Союз был единственной страной, которая активно помогала Китаю в 1937-1941 годы", - рассказал Ершов. "С октября 1937 г. по октябрь 1939 г., СССР поставил Китаю 985 самолетов, 90 танков, более 1400 орудий, 14 тысяч пулеметов, а также боеприпасы, оборудование и снаряжение, нефтепродукты и медикаменты; для перевозок по воздуху была создана специальная авиалиния. Большое количество советских летчиков участвовало в боевых действиях, многие из них погибли. В Китае до сих пор о них помнят. В городе Ухане, где шли самые ожесточенные воздушные бои, советским летчикам поставлен памятник с надписью на двух языках, русском и китайском: "вечная слава советским летчикам-добровольцам, погибшим в войне китайского народа против японских захватчиков", - напомнил он. Ершов также отметил важность создания инфраструктуры, автодорог на территории Северо-Западного Китая. "Одна из автодорог, которая была проложена, Сары-Озек — Урумчи — Ланьчжоу, протяженностью более 3000 километров. Были построены нефтеперегонный и авиасборочный завод в Синьцзяне. В значительных объемах шли поставки продовольствия, выдавались льготные кредиты по низким ставкам и на значительные суммы. Согласно первому двустороннему соглашению от 1938 года, Советский Союз предоставил китайской стороне кредит на сумму 50 млн. долларов по ставке 3% годовых. В июне 1939 года было заключено новое льготное кредитное соглашение уже на сумму 150 млн. долларов", - отметил эксперт. "В Китай было направлено большое количество советников и специалистов. Это тоже помогло снизить боевые потери в противостоянии с японцами. В 1937—1940 годах в Китае работало свыше 300 советских военных советников. Всего же в эти годы там работало свыше 5 тысяч советских граждан. Ни США, ни Великобритания, которые формально заявили о поддержке Китая после начала полномасштабного вторжения Японии, такого рода помощь не оказывали и ограничились формальным осуждением агрессии", - заключил Ершов. 7 июня 1937 года с обстрела японцами моста Марко Поло в Пекине началась японо-китайская война, которая продолжалась до капитуляции Японии в сентябре 1945 г. На начальном этапе войны Советский Союз оказал Китаю существенную экономическую, техническую и военную помощь. Кроме того, более 3,5 тысячи советских добровольцев воевали в Китае, по официальным данным, из них погибло 211 человек. В августе 1945 года усилиями советско-монгольских войск была разгромлена Квантунская армия, а северо-восток Китая был освобожден от японских войск.
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80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Эксперт рассказал о роли Китая во Второй Мировой войне

Историк Ершов: КНР сыграла важную роль в победе союзников в ВОВ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Китай сыграл важную роль в победе союзников во Второй Мировой войне, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал научный сотрудник Центра изучения новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Александр Ершов.
"В апреле 1941 года был заключен Пакт о нейтралитете между СССР и Японией, однако мы понимаем, что, если бы очень много японских дивизий не было связано в ходе боевых действий в Китае, то вероятность нападения Японии на Советский Союз была бы очень велика. То, что Китай сковал эти дивизии и Япония не могла их перебросить ни на Дальневосточные рубежи Советского Союза, ни на другие фронты боевых действий в Тихом океане, сыграло весьма значительную роль", - отметил Ершов.
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Эксперт напомнил, что Советский Союз был единственной страной, которая помогала Китаю на раннем этапе его борьбы против японских оккупантов в 1937-1941 годах.
"Советский Союз был единственной страной, которая активно помогала Китаю в 1937-1941 годы", - рассказал Ершов.
"С октября 1937 г. по октябрь 1939 г., СССР поставил Китаю 985 самолетов, 90 танков, более 1400 орудий, 14 тысяч пулеметов, а также боеприпасы, оборудование и снаряжение, нефтепродукты и медикаменты; для перевозок по воздуху была создана специальная авиалиния. Большое количество советских летчиков участвовало в боевых действиях, многие из них погибли. В Китае до сих пор о них помнят. В городе Ухане, где шли самые ожесточенные воздушные бои, советским летчикам поставлен памятник с надписью на двух языках, русском и китайском: "вечная слава советским летчикам-добровольцам, погибшим в войне китайского народа против японских захватчиков", - напомнил он.
Ершов также отметил важность создания инфраструктуры, автодорог на территории Северо-Западного Китая.
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"Одна из автодорог, которая была проложена, Сары-Озек — УрумчиЛаньчжоу, протяженностью более 3000 километров. Были построены нефтеперегонный и авиасборочный завод в Синьцзяне. В значительных объемах шли поставки продовольствия, выдавались льготные кредиты по низким ставкам и на значительные суммы. Согласно первому двустороннему соглашению от 1938 года, Советский Союз предоставил китайской стороне кредит на сумму 50 млн. долларов по ставке 3% годовых. В июне 1939 года было заключено новое льготное кредитное соглашение уже на сумму 150 млн. долларов", - отметил эксперт.
"В Китай было направлено большое количество советников и специалистов. Это тоже помогло снизить боевые потери в противостоянии с японцами. В 1937—1940 годах в Китае работало свыше 300 советских военных советников. Всего же в эти годы там работало свыше 5 тысяч советских граждан. Ни США, ни Великобритания, которые формально заявили о поддержке Китая после начала полномасштабного вторжения Японии, такого рода помощь не оказывали и ограничились формальным осуждением агрессии", - заключил Ершов.
7 июня 1937 года с обстрела японцами моста Марко Поло в Пекине началась японо-китайская война, которая продолжалась до капитуляции Японии в сентябре 1945 г. На начальном этапе войны Советский Союз оказал Китаю существенную экономическую, техническую и военную помощь. Кроме того, более 3,5 тысячи советских добровольцев воевали в Китае, по официальным данным, из них погибло 211 человек. В августе 1945 года усилиями советско-монгольских войск была разгромлена Квантунская армия, а северо-восток Китая был освобожден от японских войск.
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