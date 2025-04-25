Эксперт рассказал о роли Китая во Второй Мировой войне
Историк Ершов: КНР сыграла важную роль в победе союзников в ВОВ
Флаг Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Китай сыграл важную роль в победе союзников во Второй Мировой войне, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал научный сотрудник Центра изучения новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Александр Ершов.
"В апреле 1941 года был заключен Пакт о нейтралитете между СССР и Японией, однако мы понимаем, что, если бы очень много японских дивизий не было связано в ходе боевых действий в Китае, то вероятность нападения Японии на Советский Союз была бы очень велика. То, что Китай сковал эти дивизии и Япония не могла их перебросить ни на Дальневосточные рубежи Советского Союза, ни на другие фронты боевых действий в Тихом океане, сыграло весьма значительную роль", - отметил Ершов.
Эксперт напомнил, что Советский Союз был единственной страной, которая помогала Китаю на раннем этапе его борьбы против японских оккупантов в 1937-1941 годах.
"Советский Союз был единственной страной, которая активно помогала Китаю в 1937-1941 годы", - рассказал Ершов.
"С октября 1937 г. по октябрь 1939 г., СССР поставил Китаю 985 самолетов, 90 танков, более 1400 орудий, 14 тысяч пулеметов, а также боеприпасы, оборудование и снаряжение, нефтепродукты и медикаменты; для перевозок по воздуху была создана специальная авиалиния. Большое количество советских летчиков участвовало в боевых действиях, многие из них погибли. В Китае до сих пор о них помнят. В городе Ухане, где шли самые ожесточенные воздушные бои, советским летчикам поставлен памятник с надписью на двух языках, русском и китайском: "вечная слава советским летчикам-добровольцам, погибшим в войне китайского народа против японских захватчиков", - напомнил он.
Ершов также отметил важность создания инфраструктуры, автодорог на территории Северо-Западного Китая.
"Одна из автодорог, которая была проложена, Сары-Озек — Урумчи — Ланьчжоу, протяженностью более 3000 километров. Были построены нефтеперегонный и авиасборочный завод в Синьцзяне. В значительных объемах шли поставки продовольствия, выдавались льготные кредиты по низким ставкам и на значительные суммы. Согласно первому двустороннему соглашению от 1938 года, Советский Союз предоставил китайской стороне кредит на сумму 50 млн. долларов по ставке 3% годовых. В июне 1939 года было заключено новое льготное кредитное соглашение уже на сумму 150 млн. долларов", - отметил эксперт.
"В Китай было направлено большое количество советников и специалистов. Это тоже помогло снизить боевые потери в противостоянии с японцами. В 1937—1940 годах в Китае работало свыше 300 советских военных советников. Всего же в эти годы там работало свыше 5 тысяч советских граждан. Ни США, ни Великобритания, которые формально заявили о поддержке Китая после начала полномасштабного вторжения Японии, такого рода помощь не оказывали и ограничились формальным осуждением агрессии", - заключил Ершов.
7 июня 1937 года с обстрела японцами моста Марко Поло в Пекине началась японо-китайская война, которая продолжалась до капитуляции Японии в сентябре 1945 г. На начальном этапе войны Советский Союз оказал Китаю существенную экономическую, техническую и военную помощь. Кроме того, более 3,5 тысячи советских добровольцев воевали в Китае, по официальным данным, из них погибло 211 человек. В августе 1945 года усилиями советско-монгольских войск была разгромлена Квантунская армия, а северо-восток Китая был освобожден от японских войск.
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