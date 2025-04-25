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СМИ: Китай может приостановить пошлины на импорт из США
СМИ: Китай может приостановить пошлины на импорт из США - РИА Новости, 25.04.2025
СМИ: Китай может приостановить пошлины на импорт из США
Китай рассматривает возможность приостановки действия 125% пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан, передает... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:47:00+03:00
2025-04-25T07:47:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Китай рассматривает возможность приостановки действия 125% пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Правительство Китая рассматривает возможность приостановки действия 125% пошлин на некоторые виды импорта из США, поскольку экономические издержки ответной торговой войны ложатся тяжелым бременем на некоторые отрасли промышленности", - пишет агентство. Власти рассматривают возможность отмены дополнительных сборов на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие как этан, а также на лизинг самолетов. Отмечается, что власти еще обсуждают список категорий, которые еще может измениться. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, экономика
Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Экономика
СМИ: Китай может приостановить пошлины на импорт из США
Bloomberg: Китай может приостановить 125% пошлин на медицинские товары из США