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Детонация боеприпасов в Киржачском районе полностью прекратилась
Детонация боеприпасов в Киржачском районе полностью прекратилась - РИА Новости, 25.04.2025
Детонация боеприпасов в Киржачском районе полностью прекратилась
Детонация боеприпасов на армейском арсенале в Киржачском районе Владимирской области полностью прекратилась после пожара, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:53:00+03:00
2025-04-25T10:53:00+03:00
2025-04-25T11:57:00+03:00
киржачский район
владимирская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
происшествия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Детонация боеприпасов на армейском арсенале в Киржачском районе Владимирской области полностью прекратилась после пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Взрывы боеприпасов с разлетом осколков отсутствуют, в зоне чрезвычайной ситуации работают саперы", — сказал он. По его словам, открытого огня не наблюдается, есть только слабое задымление на отдельных участках. Саперы обследуют неразорвавшиеся снаряды. В пострадавших населенных пунктах приступила к работе комиссия по оценке ущерба, добавил собеседник агентства.Как сообщало Минобороны, 22 апреля из-за возгорания на территории воинской части во Владимирской области началась детонация боеприпасов на складе. Предварительная причина происшествия — нарушение требований безопасности во время работы со взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявили чрезвычайную ситуацию. По информации губернатора Александра Авдеева, пострадали четыре человека. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.
https://ria.ru/20250424/kirzhach-2013249560.html
https://ria.ru/20250424/gaz-2013272351.html
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киржачский район, владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области, происшествия
Киржачский район, Владимирская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области, Происшествия
Детонация боеприпасов в Киржачском районе полностью прекратилась
В Киржачском районе Владимирской области прекратилась детонация боеприпасов