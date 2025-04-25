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Посол России обсудил с главой нацбезопасности Киргизии задержание блогера - РИА Новости, 25.04.2025
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18:26 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/kirgiziya-2013489195.html
Посол России обсудил с главой нацбезопасности Киргизии задержание блогера
Посол России обсудил с главой нацбезопасности Киргизии задержание блогера - РИА Новости, 25.04.2025
Посол России обсудил с главой нацбезопасности Киргизии задержание блогера
Посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов обсудил с главой госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбеком Ташиевым задержание российского блогера Виктора Васильева и... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:26:00+03:00
2025-04-25T18:26:00+03:00
киргизия
россия
бишкек
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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БИШКЕК, 25 апр – РИА Новости. Посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов обсудил с главой госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбеком Ташиевым задержание российского блогера Виктора Васильева и сотрудницы Россотрудничества Натальи Секериной, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства. "Встреча была, обсудили последние резонансные задержания. Подробности будут чуть позже", - сообщил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в Киргизии задержали блогера из РФ Виктора Васильева и сотрудницу Русского дома в Бишкеке Наталью Секерину. Они подозреваются в соучастии в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. По закону им грозит до десяти лет лишения свободы. Суд арестовал обоих на время следствия до 17 июня. Фигурантами дела значатся еще двое граждан, один из которых, по данным местных СМИ, является сотрудником пресс-службы мэрии Оша. В Россотрудничестве подтвердили, что гражданка Киргизии Секерина работала в Русском доме с 2024 года. Также, как подчеркнули в организации, Российский центр науки и культуры (Русский дом, филиал Россотрудничества) ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением двух стран. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии Натальи Секериной является провокацией.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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киргизия, россия, бишкек, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Киргизия, Россия, Бишкек, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Посол России обсудил с главой нацбезопасности Киргизии задержание блогера

Посол Вакунов обсудил с Ташиевым арест блогера и сотрудницы Россотрудничества

© Фото : соцсети блогераБлогер Виктор Васильев
Блогер Виктор Васильев - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : соцсети блогера
Блогер Виктор Васильев. Архивное фото
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БИШКЕК, 25 апр – РИА Новости. Посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов обсудил с главой госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбеком Ташиевым задержание российского блогера Виктора Васильева и сотрудницы Россотрудничества Натальи Секериной, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства.
"Встреча была, обсудили последние резонансные задержания. Подробности будут чуть позже", - сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Киргизии задержали блогера из РФ Виктора Васильева и сотрудницу Русского дома в Бишкеке Наталью Секерину. Они подозреваются в соучастии в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. По закону им грозит до десяти лет лишения свободы. Суд арестовал обоих на время следствия до 17 июня. Фигурантами дела значатся еще двое граждан, один из которых, по данным местных СМИ, является сотрудником пресс-службы мэрии Оша.
В Россотрудничестве подтвердили, что гражданка Киргизии Секерина работала в Русском доме с 2024 года. Также, как подчеркнули в организации, Российский центр науки и культуры (Русский дом, филиал Россотрудничества) ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением двух стран. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии Натальи Секериной является провокацией.
Наталья Секерина - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Задержанную в Киргизии сотрудницу Русского дома отпустят под домашний арест
Вчера, 15:37
 
КиргизияРоссияБишкекЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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