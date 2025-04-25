https://ria.ru/20250425/kirgiziya-2013489195.html

Посол России обсудил с главой нацбезопасности Киргизии задержание блогера

Посол России обсудил с главой нацбезопасности Киргизии задержание блогера - РИА Новости, 25.04.2025

Посол России обсудил с главой нацбезопасности Киргизии задержание блогера

Посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов обсудил с главой госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбеком Ташиевым задержание российского блогера Виктора Васильева и... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:26:00+03:00

2025-04-25T18:26:00+03:00

2025-04-25T18:26:00+03:00

киргизия

россия

бишкек

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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БИШКЕК, 25 апр – РИА Новости. Посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов обсудил с главой госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбеком Ташиевым задержание российского блогера Виктора Васильева и сотрудницы Россотрудничества Натальи Секериной, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства. "Встреча была, обсудили последние резонансные задержания. Подробности будут чуть позже", - сообщил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в Киргизии задержали блогера из РФ Виктора Васильева и сотрудницу Русского дома в Бишкеке Наталью Секерину. Они подозреваются в соучастии в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. По закону им грозит до десяти лет лишения свободы. Суд арестовал обоих на время следствия до 17 июня. Фигурантами дела значатся еще двое граждан, один из которых, по данным местных СМИ, является сотрудником пресс-службы мэрии Оша. В Россотрудничестве подтвердили, что гражданка Киргизии Секерина работала в Русском доме с 2024 года. Также, как подчеркнули в организации, Российский центр науки и культуры (Русский дом, филиал Россотрудничества) ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением двух стран. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии Натальи Секериной является провокацией.

https://ria.ru/20250425/kirgizija-2013439722.html

киргизия

россия

бишкек

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киргизия, россия, бишкек, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире