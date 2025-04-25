https://ria.ru/20250425/kirgizija-2013461850.html

У спецслужб Киргизии нет претензий к работе Русского дома в Бишкеке

У спецслужб Киргизии нет претензий к работе Русского дома в Бишкеке - РИА Новости, 25.04.2025

У спецслужб Киргизии нет претензий к работе Русского дома в Бишкеке

У спецслужб Киргизии нет претензий к деятельности Русского дома в Бишкеке, задержание сотрудницы филиала Россотрудничества не связано с деятельностью самой... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:36:00+03:00

2025-04-25T16:36:00+03:00

2025-04-25T16:36:00+03:00

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БИШКЕК, 25 апр – РИА Новости. У спецслужб Киргизии нет претензий к деятельности Русского дома в Бишкеке, задержание сотрудницы филиала Россотрудничества не связано с деятельностью самой организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского диппредставительства. Ранее сообщалось, что посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов обсудил с главой госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбеком Ташиевым задержание российского блогера Виктора Васильева и сотрудницы Россотрудничества Натальи Секериной. "К Русскому дому никаких претензий нет. Задержание их сотрудника никак не связано с деятельностью Россотрудничества в Бишкеке", - заявил собеседник агентства. В середине апреля в Киргизии задержали блогера из РФ Виктора Васильева и сотрудницу Русского дома в Бишкеке Наталью Секерину. Они подозреваются в соучастии в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. По закону им грозит до десяти лет лишения свободы. Суд арестовал обоих на время следствия до 17 июня. Фигурантами дела значатся еще двое граждан, один из которых, по данным местных СМИ, является сотрудником пресс-службы мэрии Оша. В пятницу стало известно, что после беседы посла РФ с главой киргизских спецслужб Камчыбеком Ташиевым следствие сочло возможным сменить Секериной меру пресечения на домашний арест.

https://ria.ru/20250425/kirgizija-2013439722.html

https://ria.ru/20250423/primakov-2013041898.html

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киргизия, бишкек, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире