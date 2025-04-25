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"Бессмертный полк" пройдет в Курской области в онлайн-формате - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:51 25.04.2025 (обновлено: 13:35 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/khintshteyn-2013382164.html
"Бессмертный полк" пройдет в Курской области в онлайн-формате
"Бессмертный полк" пройдет в Курской области в онлайн-формате - РИА Новости, 25.04.2025
"Бессмертный полк" пройдет в Курской области в онлайн-формате
Патриотическая акция "Бессмертный полк" в Курской области пройдет в онлайн-формате, рассказал РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:51:00+03:00
2025-04-25T13:35:00+03:00
курская область
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
александр хинштейн
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КУРСК, 25 апр - РИА Новости. Патриотическая акция "Бессмертный полк" в Курской области пройдет в онлайн-формате, рассказал РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн."Боюсь, что провести "Бессмертный полк" в полном формате мы в Курской области не сможем. Будем делать это в формате онлайн. Зная, что и наши соседние регионы приграничья, мы обсуждали с коллегами, также не проводят в этом году "Бессмертный полк" на улицах, на площадях. Но для нас самое важное – это жизнь, безопасность людей", - рассказал агентству Хинштейн.Он добавил, что акцию "Бессмертный полк" "обязательно проведут", когда это позволит обстановка."Десятки тысяч людей вновь выйдут на наши улицы, на наши площади, на наши проспекты, понесут портреты своих родных, наших героев. Я, конечно, пойду вместе с портретом своего деда так же, как это делал все предшествующие годы, когда безопасность позволяла это делать", - рассказал врио губернатора региона.
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курская область, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, александр хинштейн
Курская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Александр Хинштейн
"Бессмертный полк" пройдет в Курской области в онлайн-формате

Хинтштейн: "Бессмертный полк" пройдет в Курской области в онлайн-формате

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЖенщина заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Женщина заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Женщина заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн". Архивное фото
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КУРСК, 25 апр - РИА Новости. Патриотическая акция "Бессмертный полк" в Курской области пройдет в онлайн-формате, рассказал РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Боюсь, что провести "Бессмертный полк" в полном формате мы в Курской области не сможем. Будем делать это в формате онлайн. Зная, что и наши соседние регионы приграничья, мы обсуждали с коллегами, также не проводят в этом году "Бессмертный полк" на улицах, на площадях. Но для нас самое важное – это жизнь, безопасность людей", - рассказал агентству Хинштейн.
Он добавил, что акцию "Бессмертный полк" "обязательно проведут", когда это позволит обстановка.
"Десятки тысяч людей вновь выйдут на наши улицы, на наши площади, на наши проспекты, понесут портреты своих родных, наших героев. Я, конечно, пойду вместе с портретом своего деда так же, как это делал все предшествующие годы, когда безопасность позволяла это делать", - рассказал врио губернатора региона.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКурская область80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоАлександр Хинштейн
 
 
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