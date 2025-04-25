https://ria.ru/20250425/khimki-2013521508.html
В акции "Диктант Победы" в Химках поучаствовали более 4,6 тысячи человек
В акции "Диктант Победы" в Химках поучаствовали более 4,6 тысячи человек - РИА Новости, 25.04.2025
В акции "Диктант Победы" в Химках поучаствовали более 4,6 тысячи человек
Свыше 4,6 тысячи человек приняли участие в патриотической акции "Диктант Победы" в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T22:29:00+03:00
2025-04-25T22:29:00+03:00
2025-04-25T22:33:00+03:00
диктант победы
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Свыше 4,6 тысячи человек приняли участие в патриотической акции "Диктант Победы" в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Участники проверили свои знания истории Великой Отечественной войны на 36 площадках. В частности, акция состоялась во всех общеобразовательных учреждениях города, а также в зоне вылета терминала B аэропорта Шереметьево. Глава Химок Елена Землякова написала "Диктант Победы" в школе "Флагман". Вместе с ней к акции присоединились депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров. "Память о подвигах наших предков – это то, что объединяет нас и делает сильнее. Наш успех – в единстве поколений. Спасибо каждому участнику за вклад в сохранение этой памяти", – приводит пресс-служба слова Земляковой. В 2025 году "Диктант Победы" приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель акции – напомнить людям о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны и передать знания молодому поколению. Все участники получат сертификаты, а победителей наградят дипломами. Авторы лучших работ будут приглашены на Парад Победы 9 мая. Высокие баллы также могут принести абитуриентам дополнительные очки при поступлении в вузы.
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диктант победы, химки (городской округ в московской области)
Диктант Победы, Химки (городской округ в Московской области)
В акции "Диктант Победы" в Химках поучаствовали более 4,6 тысячи человек
Более 4,6 тысячи человек приняли участие в акции "Диктант Победы" в Химках
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Свыше 4,6 тысячи человек приняли участие в патриотической акции "Диктант Победы" в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участники проверили свои знания истории Великой Отечественной войны на 36 площадках. В частности, акция состоялась во всех общеобразовательных учреждениях города, а также в зоне вылета терминала B аэропорта Шереметьево.
Глава Химок Елена Землякова написала "Диктант Победы" в школе "Флагман". Вместе с ней к акции присоединились депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.
"Память о подвигах наших предков – это то, что объединяет нас и делает сильнее. Наш успех – в единстве поколений. Спасибо каждому участнику за вклад в сохранение этой памяти", – приводит пресс-служба слова Земляковой.
В 2025 году "Диктант Победы" приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель акции – напомнить людям о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны и передать знания молодому поколению. Все участники получат сертификаты, а победителей наградят дипломами. Авторы лучших работ будут приглашены на Парад Победы 9 мая. Высокие баллы также могут принести абитуриентам дополнительные очки при поступлении в вузы.