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Число погибших в авиакатастрофе в Таиланде выросло до шести - РИА Новости, 25.04.2025
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08:02 25.04.2025 (обновлено: 10:00 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/katastrofa-2013320021.html
Число погибших в авиакатастрофе в Таиланде выросло до шести
Число погибших в авиакатастрофе в Таиланде выросло до шести - РИА Новости, 25.04.2025
Число погибших в авиакатастрофе в Таиланде выросло до шести
Количество погибших в катастрофе самолета Twin Otter авиаотряда национальной полиции Таиланда увеличилось до 6, сообщил на пресс-брифинге в Бангкоке официальный РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:02:00+03:00
2025-04-25T10:00:00+03:00
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таиланд
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БАНГКОК, 25 апр – РИА Новости. Количество погибших в катастрофе самолета Twin Otter авиаотряда национальной полиции Таиланда увеличилось до 6, сообщил на пресс-брифинге в Бангкоке официальный представитель главного управления национальной полиции Таиланда генерал-лейтенант Атчайон Крайтхонг. Брифинг транслировал телеканал Thai PBS. "В катастрофе самолета авиаотряда полиции погибли 6 человек, все они офицеры и сержанты полиции. Первоначально, по информации спасателей, первыми прибывших к месту падения самолета, погибших было 5 человек, один человек получил травмы. Однако по пути в больницу раненый скончался", - сообщил генерал, добавив, что, по последним данным, в соответствии с полетным планом на борту самолета находились 6 человек. "Самолет выполнял технический полет для подготовки к мероприятию, которое было запланировано на 27 апреля на оперативно-тактической базе полиции "Наресуан" в провинции Пхетчабури, программой которого были предусмотрены парашютные прыжки", - сообщил Крайтхонг. Он рассказал, что в самолете находились три полицейских пилота – полковник, подполковник и капитан, и три сержанта, один из которых был бортинженером, а два других – техниками, обслуживающими самолет на аэродроме. В соответствии с полетным планом самолет должен был проследовать подготовленным на воскресенье маршрутом, отрабатывая действия по выходу на точку сброса парашютистов. Самолет упал в море перед пляжем гостиницы Baby Grand между курортными городами Ча-Ам в провинции Пхетчабури и Хуахин в провинции Прачуап Кирикхан через минуты после вылета из провинциального аэропорта, находящегося в непосредственной близости от места катастрофы. Двухмоторный турбовинтовой самолет Twin Otter серии 400 производства Канады, вмещающий в пассажирской конфигурации до 20 человек, поступил в авиаотряд национальной полиции Таиланда в 2020 году. Он использовался для оперативных целей, участия в поисково-спасательных операциях, медицинских эвакуациях и сбросе парашютистов, в том числе курсантов парашютной школы полиции. Борт базировался на аэродроме авиаотряда полиции в северной части Бангкока и прибыл в провинцию Пхетчабури для участия в мероприятии на базе "Наресуан", сказал генерал-лейтенант Крайтхонг, отвечая на вопросы журналистов. Он также сообщил, что генеральный комиссар полиции (начальник главного управления национальной полиции Таиланда – ред.) генерал Китрат Пханпхет лично отправился на вертолете из Бангкока к месту катастрофы, чтобы контролировать ход расследования. Причины катастрофы пока не выяснены, сказал официальный представитель полиции Крайтхонг. Он подтвердил журналистам, задавшим вопрос о семьях погибших полицейских, что главное управление национальной полиции окажет родным и близким жертв катастрофы всю возможную помощь.
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в мире, таиланд, бангкок, канада
В мире, Таиланд, Бангкок, Канада
Число погибших в авиакатастрофе в Таиланде выросло до шести

Число погибших в катастрофе самолета Twin Otter в Таиланде возросло до шести

© AP Photo / Royal Thai PoliceАвиакатастрофа в провинции Пхетчабури, Таиланд
Авиакатастрофа в провинции Пхетчабури, Таиланд - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Royal Thai Police
Авиакатастрофа в провинции Пхетчабури, Таиланд
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БАНГКОК, 25 апр – РИА Новости. Количество погибших в катастрофе самолета Twin Otter авиаотряда национальной полиции Таиланда увеличилось до 6, сообщил на пресс-брифинге в Бангкоке официальный представитель главного управления национальной полиции Таиланда генерал-лейтенант Атчайон Крайтхонг. Брифинг транслировал телеканал Thai PBS.
"В катастрофе самолета авиаотряда полиции погибли 6 человек, все они офицеры и сержанты полиции. Первоначально, по информации спасателей, первыми прибывших к месту падения самолета, погибших было 5 человек, один человек получил травмы. Однако по пути в больницу раненый скончался", - сообщил генерал, добавив, что, по последним данным, в соответствии с полетным планом на борту самолета находились 6 человек.
"Самолет выполнял технический полет для подготовки к мероприятию, которое было запланировано на 27 апреля на оперативно-тактической базе полиции "Наресуан" в провинции Пхетчабури, программой которого были предусмотрены парашютные прыжки", - сообщил Крайтхонг.
Он рассказал, что в самолете находились три полицейских пилота – полковник, подполковник и капитан, и три сержанта, один из которых был бортинженером, а два других – техниками, обслуживающими самолет на аэродроме. В соответствии с полетным планом самолет должен был проследовать подготовленным на воскресенье маршрутом, отрабатывая действия по выходу на точку сброса парашютистов. Самолет упал в море перед пляжем гостиницы Baby Grand между курортными городами Ча-Ам в провинции Пхетчабури и Хуахин в провинции Прачуап Кирикхан через минуты после вылета из провинциального аэропорта, находящегося в непосредственной близости от места катастрофы.
Двухмоторный турбовинтовой самолет Twin Otter серии 400 производства Канады, вмещающий в пассажирской конфигурации до 20 человек, поступил в авиаотряд национальной полиции Таиланда в 2020 году. Он использовался для оперативных целей, участия в поисково-спасательных операциях, медицинских эвакуациях и сбросе парашютистов, в том числе курсантов парашютной школы полиции. Борт базировался на аэродроме авиаотряда полиции в северной части Бангкока и прибыл в провинцию Пхетчабури для участия в мероприятии на базе "Наресуан", сказал генерал-лейтенант Крайтхонг, отвечая на вопросы журналистов.
Он также сообщил, что генеральный комиссар полиции (начальник главного управления национальной полиции Таиланда – ред.) генерал Китрат Пханпхет лично отправился на вертолете из Бангкока к месту катастрофы, чтобы контролировать ход расследования.
Причины катастрофы пока не выяснены, сказал официальный представитель полиции Крайтхонг. Он подтвердил журналистам, задавшим вопрос о семьях погибших полицейских, что главное управление национальной полиции окажет родным и близким жертв катастрофы всю возможную помощь.
Море - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Самолет таиландской полиции упал в море
Вчера, 07:19
 
В миреТаиландБангкокКанада
 
 
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