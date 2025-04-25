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Число погибших в авиакатастрофе в Таиланде выросло до шести

Число погибших в авиакатастрофе в Таиланде выросло до шести - РИА Новости, 25.04.2025

Число погибших в авиакатастрофе в Таиланде выросло до шести

Количество погибших в катастрофе самолета Twin Otter авиаотряда национальной полиции Таиланда увеличилось до 6, сообщил на пресс-брифинге в Бангкоке официальный РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T08:02:00+03:00

2025-04-25T08:02:00+03:00

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БАНГКОК, 25 апр – РИА Новости. Количество погибших в катастрофе самолета Twin Otter авиаотряда национальной полиции Таиланда увеличилось до 6, сообщил на пресс-брифинге в Бангкоке официальный представитель главного управления национальной полиции Таиланда генерал-лейтенант Атчайон Крайтхонг. Брифинг транслировал телеканал Thai PBS. "В катастрофе самолета авиаотряда полиции погибли 6 человек, все они офицеры и сержанты полиции. Первоначально, по информации спасателей, первыми прибывших к месту падения самолета, погибших было 5 человек, один человек получил травмы. Однако по пути в больницу раненый скончался", - сообщил генерал, добавив, что, по последним данным, в соответствии с полетным планом на борту самолета находились 6 человек. "Самолет выполнял технический полет для подготовки к мероприятию, которое было запланировано на 27 апреля на оперативно-тактической базе полиции "Наресуан" в провинции Пхетчабури, программой которого были предусмотрены парашютные прыжки", - сообщил Крайтхонг. Он рассказал, что в самолете находились три полицейских пилота – полковник, подполковник и капитан, и три сержанта, один из которых был бортинженером, а два других – техниками, обслуживающими самолет на аэродроме. В соответствии с полетным планом самолет должен был проследовать подготовленным на воскресенье маршрутом, отрабатывая действия по выходу на точку сброса парашютистов. Самолет упал в море перед пляжем гостиницы Baby Grand между курортными городами Ча-Ам в провинции Пхетчабури и Хуахин в провинции Прачуап Кирикхан через минуты после вылета из провинциального аэропорта, находящегося в непосредственной близости от места катастрофы. Двухмоторный турбовинтовой самолет Twin Otter серии 400 производства Канады, вмещающий в пассажирской конфигурации до 20 человек, поступил в авиаотряд национальной полиции Таиланда в 2020 году. Он использовался для оперативных целей, участия в поисково-спасательных операциях, медицинских эвакуациях и сбросе парашютистов, в том числе курсантов парашютной школы полиции. Борт базировался на аэродроме авиаотряда полиции в северной части Бангкока и прибыл в провинцию Пхетчабури для участия в мероприятии на базе "Наресуан", сказал генерал-лейтенант Крайтхонг, отвечая на вопросы журналистов. Он также сообщил, что генеральный комиссар полиции (начальник главного управления национальной полиции Таиланда – ред.) генерал Китрат Пханпхет лично отправился на вертолете из Бангкока к месту катастрофы, чтобы контролировать ход расследования. Причины катастрофы пока не выяснены, сказал официальный представитель полиции Крайтхонг. Он подтвердил журналистам, задавшим вопрос о семьях погибших полицейских, что главное управление национальной полиции окажет родным и близким жертв катастрофы всю возможную помощь.

https://ria.ru/20250425/tajland-2013317528.html

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