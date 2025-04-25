Главарь "Русского добровольческого корпуса"* Капустин** оставил долг
Главарь РДК Капустин оставил в России долг в 750 рублей
Денис Капустин**. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Объявленный в международный розыск главарь "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Денис Капустин** (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) оставил в России долг на 750 рублей, свидетельствуют судебные документы и данные Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. В ноябре 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил его и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область к пожизненному лишению свободы. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Согласно имеющимся данным, Капустин должен в России 750 рублей по исполнительным документам. Производство по непогашенной задолженности было возбуждено в сентябре 2024 года.
Капустин** был осужден на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем.
По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт.
* — признана в России террористической организацией
** — внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов