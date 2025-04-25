Рейтинг@Mail.ru
Главарь "Русского добровольческого корпуса"* Капустин** оставил долг - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:59 25.04.2025 (обновлено: 04:01 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/kapustin-2013309908.html
Главарь "Русского добровольческого корпуса"* Капустин** оставил долг
Главарь "Русского добровольческого корпуса"* Капустин** оставил долг - РИА Новости, 25.04.2025
Главарь "Русского добровольческого корпуса"* Капустин** оставил долг
Объявленный в международный розыск главарь "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Денис Капустин** (внесен в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T03:59:00+03:00
2025-04-25T04:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987470561_0:48:1500:892_1920x0_80_0_0_473fa048d80a23a44b83ec71749e781f.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Объявленный в международный розыск главарь "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Денис Капустин** (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) оставил в России долг на 750 рублей, свидетельствуют судебные документы и данные Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. В ноябре 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил его и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область к пожизненному лишению свободы. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Согласно имеющимся данным, Капустин должен в России 750 рублей по исполнительным документам. Производство по непогашенной задолженности было возбуждено в сентябре 2024 года. Капустин** был осужден на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт.* — признана в России террористической организацией** — внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20250424/rasprava-2013232596.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987470561_125:0:1376:938_1920x0_80_0_0_3951f269eb54d9c8024206996de0520e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Главарь "Русского добровольческого корпуса"* Капустин** оставил долг

Главарь РДК Капустин оставил в России долг в 750 рублей

CC BY 4.0 / Світлана Кирган / Денис Капустин**
Денис Капустин** - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
CC BY 4.0 / Світлана Кирган /
Денис Капустин**. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Объявленный в международный розыск главарь "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Денис Капустин** (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) оставил в России долг на 750 рублей, свидетельствуют судебные документы и данные Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. В ноябре 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил его и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область к пожизненному лишению свободы. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Согласно имеющимся данным, Капустин должен в России 750 рублей по исполнительным документам. Производство по непогашенной задолженности было возбуждено в сентябре 2024 года.
Капустин** был осужден на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем.
По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт.
* — признана в России террористической организацией
** — внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Заместитель Ганчева рассказал о расправе военных ВСУ над боевиком РДК*
Вчера, 16:20
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала