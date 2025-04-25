https://ria.ru/20250425/kanada-2013509713.html

В Канаде назвали отношения с США наиболее актуальной проблемой

В Канаде назвали отношения с США наиболее актуальной проблемой - РИА Новости, 25.04.2025

В Канаде назвали отношения с США наиболее актуальной проблемой

Половина жителей Канады считает отношения между Оттавой и Вашингтоном самой актуальной проблемой для страны, следует из результатов опроса, проведенного... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T20:29:00+03:00

2025-04-25T20:29:00+03:00

2025-04-25T20:29:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Половина жителей Канады считает отношения между Оттавой и Вашингтоном самой актуальной проблемой для страны, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov. Согласно данным исследования, 50% респондентов считают проблему отношений между Вашингтоном и Оттавой самой важной на текущий момент. На втором месте в списке актуальных проблем - жилищный вопрос, важность которого подчеркнули 37% опрошенных. На третьей позиции находятся проблемы инфляции и здравоохранения, об их важности говорят 33% респондентов. При этом участники могли выбирать до трех вариантов ответа одновременно. Наименее актуальными проблемами для населения Канады, согласно результатам опроса, являются избирательные права, политика в сфере огнестрельного оружия и терроризм. Опрос проводился с 27 марта по 2 апреля среди 993 жителей Канады старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет приблизительно три процентных пункта. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.

https://ria.ru/20250307/tryudo-2003679109.html

https://ria.ru/20250307/polovina-2003566284.html

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в мире, канада, вашингтон (штат), сша, дональд трамп