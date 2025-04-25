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В Канаде назвали отношения с США наиболее актуальной проблемой - РИА Новости, 25.04.2025
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20:29 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/kanada-2013509713.html
В Канаде назвали отношения с США наиболее актуальной проблемой
В Канаде назвали отношения с США наиболее актуальной проблемой - РИА Новости, 25.04.2025
В Канаде назвали отношения с США наиболее актуальной проблемой
Половина жителей Канады считает отношения между Оттавой и Вашингтоном самой актуальной проблемой для страны, следует из результатов опроса, проведенного... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T20:29:00+03:00
2025-04-25T20:29:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Половина жителей Канады считает отношения между Оттавой и Вашингтоном самой актуальной проблемой для страны, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov. Согласно данным исследования, 50% респондентов считают проблему отношений между Вашингтоном и Оттавой самой важной на текущий момент. На втором месте в списке актуальных проблем - жилищный вопрос, важность которого подчеркнули 37% опрошенных. На третьей позиции находятся проблемы инфляции и здравоохранения, об их важности говорят 33% респондентов. При этом участники могли выбирать до трех вариантов ответа одновременно. Наименее актуальными проблемами для населения Канады, согласно результатам опроса, являются избирательные права, политика в сфере огнестрельного оружия и терроризм. Опрос проводился с 27 марта по 2 апреля среди 993 жителей Канады старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет приблизительно три процентных пункта. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
https://ria.ru/20250307/tryudo-2003679109.html
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в мире, канада, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Канада, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
В Канаде назвали отношения с США наиболее актуальной проблемой

Половина канадцев считает отношения с США самой важнейшей проблемой

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Половина жителей Канады считает отношения между Оттавой и Вашингтоном самой актуальной проблемой для страны, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov.
Согласно данным исследования, 50% респондентов считают проблему отношений между Вашингтоном и Оттавой самой важной на текущий момент. На втором месте в списке актуальных проблем - жилищный вопрос, важность которого подчеркнули 37% опрошенных. На третьей позиции находятся проблемы инфляции и здравоохранения, об их важности говорят 33% респондентов. При этом участники могли выбирать до трех вариантов ответа одновременно.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции, 7 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трюдо расплакался перед журналистами из-за Трампа, сообщили СМИ
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Наименее актуальными проблемами для населения Канады, согласно результатам опроса, являются избирательные права, политика в сфере огнестрельного оружия и терроризм.
Опрос проводился с 27 марта по 2 апреля среди 993 жителей Канады старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет приблизительно три процентных пункта.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
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В миреКанадаВашингтон (штат)СШАДональд Трамп
 
 
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