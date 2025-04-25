https://ria.ru/20250425/kaliningrad-2013516622.html

Заупокойная месса по папе римскому Франциску прошла в Калининграде

Заупокойная месса по папе римскому Франциску прошла в Калининграде - РИА Новости, 25.04.2025

Заупокойная месса по папе римскому Франциску прошла в Калининграде

Заупокойную мессу по папе Римскому Франциску отслужил епископ Николай в храме святого Адальберта в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2025

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франциск (хорхе марио бергольо)

павел пецци

умер папа римский франциск

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КАЛИНИНГРАД, 25 апр - РИА Новости. Заупокойную мессу по папе Римскому Франциску отслужил епископ Николай в храме святого Адальберта в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци призвал всех верующих по возможности участвовать в мессах по Франциску. На богослужение в Калининграде пришли люди самого разного возраста, среди них много детей. Епископ Николай поблагодарил собравшихся прихожан, отметив, что служение папы Франциска длилось 12 лет, которые пришлись на очень сложное время мировых конфликтов, "Папа Франциск был великим миротворцем. Одним из самых, наверное, ярких. Самых красноречивых. Его примером для нас является стремление к миру - в наши бурные времена, в наши времена конфликтов и раздоров на самых разных уровнях остается тем голосом здравого рассудка и человечности. И искренней веры, искренней боли о страданиях человеческих", - сказал епископ. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и погребение пройдут в субботу. Понтифика похоронят, согласно его завещанию, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники. Тело новопреставленного папы Римского Франциска в среду утром перенесено в базилику Святого Петра, чтобы верующие могли почтить его память перед тем, как состоятся похороны.

https://ria.ru/20250425/antonij-2013305834.html

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ватикан, калининград, франциск (хорхе марио бергольо), павел пецци, умер папа римский франциск