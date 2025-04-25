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Заупокойная месса по папе римскому Франциску прошла в Калининграде - РИА Новости, 25.04.2025
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Религия
 
21:26 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/kaliningrad-2013516622.html
Заупокойная месса по папе римскому Франциску прошла в Калининграде
Заупокойная месса по папе римскому Франциску прошла в Калининграде - РИА Новости, 25.04.2025
Заупокойная месса по папе римскому Франциску прошла в Калининграде
Заупокойную мессу по папе Римскому Франциску отслужил епископ Николай в храме святого Адальберта в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:26:00+03:00
2025-04-25T21:26:00+03:00
религия
ватикан
калининград
франциск (хорхе марио бергольо)
павел пецци
умер папа римский франциск
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КАЛИНИНГРАД, 25 апр - РИА Новости. Заупокойную мессу по папе Римскому Франциску отслужил епископ Николай в храме святого Адальберта в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци призвал всех верующих по возможности участвовать в мессах по Франциску. На богослужение в Калининграде пришли люди самого разного возраста, среди них много детей. Епископ Николай поблагодарил собравшихся прихожан, отметив, что служение папы Франциска длилось 12 лет, которые пришлись на очень сложное время мировых конфликтов, "Папа Франциск был великим миротворцем. Одним из самых, наверное, ярких. Самых красноречивых. Его примером для нас является стремление к миру - в наши бурные времена, в наши времена конфликтов и раздоров на самых разных уровнях остается тем голосом здравого рассудка и человечности. И искренней веры, искренней боли о страданиях человеческих", - сказал епископ. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и погребение пройдут в субботу. Понтифика похоронят, согласно его завещанию, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники. Тело новопреставленного папы Римского Франциска в среду утром перенесено в базилику Святого Петра, чтобы верующие могли почтить его память перед тем, как состоятся похороны.
https://ria.ru/20250425/antonij-2013305834.html
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ватикан, калининград, франциск (хорхе марио бергольо), павел пецци, умер папа римский франциск
Религия, Ватикан, Калининград, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Павел Пецци, Умер папа римский Франциск
Заупокойная месса по папе римскому Франциску прошла в Калининграде

Епископ Николай отслужил заупокойную мессу по папе Франциску в Калининграде

© РИА Новости / Тамара Беляева | Перейти в медиабанкПортрет папы римского Франциска
Портрет папы римского Франциска - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Тамара Беляева
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Портрет папы римского Франциска. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 25 апр - РИА Новости. Заупокойную мессу по папе Римскому Франциску отслужил епископ Николай в храме святого Адальберта в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци призвал всех верующих по возможности участвовать в мессах по Франциску. На богослужение в Калининграде пришли люди самого разного возраста, среди них много детей. Епископ Николай поблагодарил собравшихся прихожан, отметив, что служение папы Франциска длилось 12 лет, которые пришлись на очень сложное время мировых конфликтов,
Митрополит Антоний (Антон Севрюк) - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Представитель РПЦ прибыл в Рим на похороны папы римского
Вчера, 01:43
"Папа Франциск был великим миротворцем. Одним из самых, наверное, ярких. Самых красноречивых. Его примером для нас является стремление к миру - в наши бурные времена, в наши времена конфликтов и раздоров на самых разных уровнях остается тем голосом здравого рассудка и человечности. И искренней веры, искренней боли о страданиях человеческих", - сказал епископ.
Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и погребение пройдут в субботу. Понтифика похоронят, согласно его завещанию, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, где покоятся многие его предшественники.
Тело новопреставленного папы Римского Франциска в среду утром перенесено в базилику Святого Петра, чтобы верующие могли почтить его память перед тем, как состоятся похороны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
СМИ раскрыли план Зеленского, связанный с похоронами папы римского
Вчера, 16:32
 
РелигияВатиканКалининградФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Павел ПецциУмер папа римский Франциск
 
 
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