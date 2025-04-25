https://ria.ru/20250425/iznasilovanie--2013428300.html
Источник: многочасовое изнасилование девушки в Иваново не подтвердилось
Источник: многочасовое изнасилование девушки в Иваново не подтвердилось - РИА Новости, 25.04.2025
Источник: многочасовое изнасилование девушки в Иваново не подтвердилось
Инцидент с многочасовым изнасилованием девушки в Иваново на данном этапе не нашел подтверждения, все, предварительно, происходило по обоюдному согласию,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:18:00+03:00
2025-04-25T15:18:00+03:00
2025-04-25T23:27:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
иваново
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РЯЗАНЬ, 25 апр — РИА Новости. Инцидент с многочасовым изнасилованием девушки в Иваново на данном этапе не нашел подтверждения, все, предварительно, происходило по обоюдному согласию, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах. В СМИ и Telegram-каналах распространилась информация об изнасиловании мигрантами девушки в Иваново: сначала у подъезда в машине, а затем (на протяжении семи часов) в квартире. Как сообщил вечером в четверг Следственный комитет СК России в своем Telegram-канале, в социальных медиа получила распространение информация о совершении мигрантами противоправных действий сексуального характера в отношении жительницы Ивановской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному СУ СК России представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах. "На данном этапе подтверждения нет. Инцидент произошел 13 апреля. Предварительно, все было по обоюдному согласию. Девушка сама в правоохранительные органы не обращалась, заявлений не поступало", — сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.
https://ria.ru/20250318/sud-2005629825.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, иваново, россия, ивановская область
Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Иваново, Россия, Ивановская область
Источник: многочасовое изнасилование девушки в Иваново не подтвердилось
Многочасовое изнасилование девушки в Иваново пока не подтвердилось