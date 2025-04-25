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Источник: переговоры Турции и России по Ближнему Востоку завершились - РИА Новости, 25.04.2025
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16:51 25.04.2025 (обновлено: 16:57 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/istochnik-2013465578.html
Источник: переговоры Турции и России по Ближнему Востоку завершились
Источник: переговоры Турции и России по Ближнему Востоку завершились - РИА Новости, 25.04.2025
Источник: переговоры Турции и России по Ближнему Востоку завершились
Переговоры делегаций Турции и России в Стамбуле по ближневосточной повестке завершились, ожидается заявление для СМИ, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 25.04.2025
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турция
россия
ближний восток
в мире
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Переговоры делегаций Турции и России в Стамбуле по ближневосточной повестке завершились, ожидается заявление для СМИ, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Делегации в 10.00 мск начали консультации по ближневосточной теме в Стамбуле. В повестке встречи была ситуация в Сирии и Палестине, сообщал ранее РИА Новости источник в турецком МИД. Турцию, по данным собеседника агентства, представлял заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз, а Российскую Федерацию - заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов."Переговоры завершились", - сказал собеседник агентства.
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турция, россия, ближний восток, в мире
Турция, Россия, Ближний Восток, В мире
Источник: переговоры Турции и России по Ближнему Востоку завершились

Переговоры Турции и РФ в Стамбуле по Ближнему Востоку завершились

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Переговоры делегаций Турции и России в Стамбуле по ближневосточной повестке завершились, ожидается заявление для СМИ, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Делегации в 10.00 мск начали консультации по ближневосточной теме в Стамбуле. В повестке встречи была ситуация в Сирии и Палестине, сообщал ранее РИА Новости источник в турецком МИД. Турцию, по данным собеседника агентства, представлял заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз, а Российскую Федерацию - заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
"Переговоры завершились", - сказал собеседник агентства.
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