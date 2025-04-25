https://ria.ru/20250425/istochnik-2013465578.html

Источник: переговоры Турции и России по Ближнему Востоку завершились

Источник: переговоры Турции и России по Ближнему Востоку завершились - РИА Новости, 25.04.2025

Источник: переговоры Турции и России по Ближнему Востоку завершились

Переговоры делегаций Турции и России в Стамбуле по ближневосточной повестке завершились, ожидается заявление для СМИ, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 25.04.2025

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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Переговоры делегаций Турции и России в Стамбуле по ближневосточной повестке завершились, ожидается заявление для СМИ, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Делегации в 10.00 мск начали консультации по ближневосточной теме в Стамбуле. В повестке встречи была ситуация в Сирии и Палестине, сообщал ранее РИА Новости источник в турецком МИД. Турцию, по данным собеседника агентства, представлял заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз, а Российскую Федерацию - заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов."Переговоры завершились", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250117/putin-1994257850.html

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турция, россия, ближний восток, в мире