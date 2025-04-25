https://ria.ru/20250425/irkutsk-2013499290.html
Разработку проекта аэропорта Иркутска начнут в 2027 году
Разработку проекта аэропорта Иркутска начнут в 2027 году - РИА Новости, 25.04.2025
Разработку проекта аэропорта Иркутска начнут в 2027 году
Разработку проектной документации для строительства нового аэропорта Иркутска начнут в 2027 году, сообщил во время оглашения послания о положении дел в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:18:00+03:00
2025-04-25T19:18:00+03:00
2025-04-25T19:18:00+03:00
иркутская область
иркутск
бодайбо
усть-кут
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Разработку проектной документации для строительства нового аэропорта Иркутска начнут в 2027 году, сообщил во время оглашения послания о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной государственной политики губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Кобзев в пятницу огласил послание депутатам регионального парламента. "Вы знаете, что на федеральном уровне принято принципиальное решение по площадке "Ключевой": есть все необходимые согласования и поддержка президента. Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета и средств инвесторов. После завершения проектных работ, которые начнутся в 2027 году, и согласования источников и объемов финансирования будут определены точные сроки реализации проекта", - сказал губернатор. Поручение возвести новый аэропорт Иркутска за чертой города дал президент РФ Владимир Путин. Сейчас решаются вопросы использования площадки "Ключевая", расположенной в Ангарском округе и частично в Шелеховском районе, будут найдены решения по финансированию работ и определению частного партнера, уточнил Кобзев. Учитывая, что в ближайшее время площадку для строительства нового аэропорта необходимо внести в документы территориального планирования, губернатор поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона и службе архитектуры оперативно организовать эту работу, а также согласовать с разработчиками мастер-планов включение нового аэропорта в качестве одного из якорных элементов развития агломерации. Глава региона заявил, что за последние пять лет пассажиропоток аэропорта Иркутска вырос почти на 60% и в 2024 году достиг почти 4 миллионов человек. Пассажиропоток увеличивается и в северных аэропортах, где идут большие стройки и реализуются инвестпроекты. Например, за последние пять лет пассажиропоток в Бодайбо и Усть-Куте почти удвоился. "С 2026 года планируем апробировать на маршруте Бодайбо-Иркутск новую модель поддержки: установление специального тарифа для местного населения, делая авиаперелеты доступнее исключительно для жителей, постоянно проживающих на этих территориях", - добавил Кобзев. Из областного бюджета на субсидирование авиаперевозок ежегодно выделяется около 700 миллионов рублей - это в два раза больше, чем пять лет назад, подчеркнул губернатор. В настоящее время субсидирование применяется на авиарейсах в северные территории - села Ербогачён, Казачинское, поселок Мама, города Киренск, Железногорск-Илимский, а также в Усть-Илимск, где восстановлен заброшенный аэропорт. Сейчас решается вопрос его оснащения радиолокационным оборудованием. В апреле в результате модернизации аэропорт Усть-Илимска стал принимать самолеты вместимостью до 50 человек вместо 12-местных, как раньше, отметил Кобзев. В рамках федерального проекта "Развитие опорной сети аэропортов" запланированы, кроме Иркутска, капитальное строительство и реконструкция аэропортов Киренска и Бодайбо. Аэропорты Усть-Кута и Ербогачёна вошли в федеральный план по капитальному ремонту аэродромной инфраструктуры за счет средств Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта.
https://ria.ru/20250425/priangarja-2013495166.html
https://ria.ru/20250425/priangarja-2013476053.html
https://ria.ru/20250410/kobzev-2010574008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, бодайбо, усть-кут, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутск, Бодайбо, Усть-Кут, Игорь Кобзев
Разработку проекта аэропорта Иркутска начнут в 2027 году
Губернатор Кобзев: разработку проекта аэропорта Иркутска начнут в 2027 году
ИРКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Разработку проектной документации для строительства нового аэропорта Иркутска начнут в 2027 году, сообщил во время оглашения послания о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной государственной политики губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Кобзев в пятницу огласил послание депутатам регионального парламента.
"Вы знаете, что на федеральном уровне принято принципиальное решение по площадке "Ключевой": есть все необходимые согласования и поддержка президента. Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета и средств инвесторов. После завершения проектных работ, которые начнутся в 2027 году, и согласования источников и объемов финансирования будут определены точные сроки реализации проекта", - сказал губернатор.
Поручение возвести новый аэропорт Иркутска за чертой города дал президент РФ Владимир Путин. Сейчас решаются вопросы использования площадки "Ключевая", расположенной в Ангарском округе и частично в Шелеховском районе, будут найдены решения по финансированию работ и определению частного партнера, уточнил Кобзев.
Учитывая, что в ближайшее время площадку для строительства нового аэропорта необходимо внести в документы территориального планирования, губернатор поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона и службе архитектуры оперативно организовать эту работу, а также согласовать с разработчиками мастер-планов включение нового аэропорта в качестве одного из якорных элементов развития агломерации.
Глава региона заявил, что за последние пять лет пассажиропоток аэропорта Иркутска вырос почти на 60% и в 2024 году достиг почти 4 миллионов человек. Пассажиропоток увеличивается и в северных аэропортах, где идут большие стройки и реализуются инвестпроекты. Например, за последние пять лет пассажиропоток в Бодайбо и Усть-Куте почти удвоился.
"С 2026 года планируем апробировать на маршруте Бодайбо-Иркутск новую модель поддержки: установление специального тарифа для местного населения, делая авиаперелеты доступнее исключительно для жителей, постоянно проживающих на этих территориях", - добавил Кобзев.
Из областного бюджета на субсидирование авиаперевозок ежегодно выделяется около 700 миллионов рублей - это в два раза больше, чем пять лет назад, подчеркнул губернатор. В настоящее время субсидирование применяется на авиарейсах в северные территории - села Ербогачён, Казачинское, поселок Мама, города Киренск, Железногорск-Илимский, а также в Усть-Илимск, где восстановлен заброшенный аэропорт. Сейчас решается вопрос его оснащения радиолокационным оборудованием. В апреле в результате модернизации аэропорт Усть-Илимска стал принимать самолеты вместимостью до 50 человек вместо 12-местных, как раньше, отметил Кобзев.
В рамках федерального проекта "Развитие опорной сети аэропортов" запланированы, кроме Иркутска, капитальное строительство и реконструкция аэропортов Киренска и Бодайбо. Аэропорты Усть-Кута и Ербогачёна вошли в федеральный план по капитальному ремонту аэродромной инфраструктуры за счет средств Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта.