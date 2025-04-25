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Трамп допустил, что США поддержат атаку Израиля на Иран при срыве сделки
Трамп допустил, что США поддержат атаку Израиля на Иран при срыве сделки - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп допустил, что США поддержат атаку Израиля на Иран при срыве сделки
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что Штаты могут поддержать атаку Израиля на Иран, если Вашингтону не удастся достичь договоренности... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:55:00+03:00
2025-04-25T13:55:00+03:00
2025-04-25T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что Штаты могут поддержать атаку Израиля на Иран, если Вашингтону не удастся достичь договоренности с Тегераном по ядерной программе."Я собирался оставить этот выбор за ними (Израилем), но сказал, что гораздо больше предпочел бы сделку, чем сброшенные бомбы", — заявил Трамп.Отвечая на уточняющий вопрос, останутся ли США в стороне, если Израиль решит нанести удар по Ирану, Трамп сказал, что не исключает поддержки такой операции, если переговоры провалятся."Вы спросили, втянет ли он (премьер Израиля) меня в это, будто бы я пойду не по своей воле. Нет, я могу очень даже охотно пойти, если мы не заключим сделку. Если мы не заключим сделку — я буду в первых рядах", — отметил президент.
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в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп
Трамп допустил, что США поддержат атаку Израиля на Иран при срыве сделки
Трамп не отрицает, что США поддержат атаку Израиля на Иран в случае срыва сделки
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что Штаты могут поддержать атаку Израиля на Иран, если Вашингтону не удастся достичь договоренности с Тегераном по ядерной программе.
"Я собирался оставить этот выбор за ними (Израилем), но сказал, что гораздо больше предпочел бы сделку, чем сброшенные бомбы", — заявил Трамп.
Отвечая на уточняющий вопрос, останутся ли США в стороне, если Израиль решит нанести удар по Ирану, Трамп сказал, что не исключает поддержки такой операции, если переговоры провалятся.
"Вы спросили, втянет ли он (премьер Израиля) меня в это, будто бы я пойду не по своей воле. Нет, я могу очень даже охотно пойти, если мы не заключим сделку. Если мы не заключим сделку — я буду в первых рядах", — отметил президент.