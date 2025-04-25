https://ria.ru/20250425/inoagent-2013478524.html
Певца Васю Обломова* признали иноагентом
Певца Васю Обломова* признали иноагентом - РИА Новости, 25.04.2025
Певца Васю Обломова* признали иноагентом
Минюст обновил реестр иностранных агентов, включив в него певца Васю Обломова* (настоящее имя — Василий Гончаров*) и журналиста Никиту Смагина*, сообщается на... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:40:00+03:00
2025-04-25T17:40:00+03:00
2025-04-25T18:43:00+03:00
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минюст обновил реестр иностранных агентов, включив в него певца Васю Обломова* (настоящее имя — Василий Гончаров*) и журналиста Никиту Смагина*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать пятого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В. В. Гончаров*, В. В. Сливяк*, Н. А. Смагин*, К. А. Сусолкин*, а также Д. А. Чернышев*", — говорится в релизе.Как уточнили в ведомстве, Вася Обломов распространял материалы других иноагентов, а также фейки о действиях российских властей и их политике. Кроме того, он выступал против специальной военной операции на Украине. Сейчас музыкант проживает за пределами России.Смагин также публиковал недостоверные сообщения о решениях российских властей, распространял материалы иноагентов и иностранных и международных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, и взаимодействовал с иностранными организациями.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250421/sud-2012567581.html
https://ria.ru/20250416/sovfed-2011560067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Общество