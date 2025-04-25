https://ria.ru/20250425/inoagent-2013471139.html

Певца Васю Обломова* признали иноагентом

Певца Васю Обломова* признали иноагентом - РИА Новости, 25.04.2025

Певца Васю Обломова* признали иноагентом

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов певца Васю Обломова* (Василий Гончаров*) и журналиста Никиту Смагина*, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:04:00+03:00

2025-04-25T17:04:00+03:00

2025-04-25T17:12:00+03:00

россия

василий гончаров

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов певца Васю Обломова* (Василий Гончаров*) и журналиста Никиту Смагина*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать пятого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.В. Гончаров* (певец Вася Обломов* - ред.), В.В. Сливяк*, Н.А. Смагин*, К.А. Сусолкин*, а также Д.А. Чернышев*", - говорится в сообщении.* Внесены Минюстом в реестр иноагентов

https://ria.ru/20250424/inoagent-2013089505.html

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2025

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россия, василий гончаров, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)