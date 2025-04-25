https://ria.ru/20250425/inoagent-2013471139.html
Певца Васю Обломова* признали иноагентом
Певца Васю Обломова* признали иноагентом - РИА Новости, 25.04.2025
Певца Васю Обломова* признали иноагентом
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов певца Васю Обломова* (Василий Гончаров*) и журналиста Никиту Смагина*, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:04:00+03:00
2025-04-25T17:04:00+03:00
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общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов певца Васю Обломова* (Василий Гончаров*) и журналиста Никиту Смагина*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать пятого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.В. Гончаров* (певец Вася Обломов* - ред.), В.В. Сливяк*, Н.А. Смагин*, К.А. Сусолкин*, а также Д.А. Чернышев*", - говорится в сообщении.* Внесены Минюстом в реестр иноагентов
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россия, василий гончаров, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Василий Гончаров, Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Певца Васю Обломова* признали иноагентом
Минюст признал певца Васю Обломова и журналиста Никиту Смагина иноагентами