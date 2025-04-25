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МВД Индии призвало выдворить всех граждан Пакистана - РИА Новости, 25.04.2025
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11:42 25.04.2025 (обновлено: 12:49 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/indiya-2013365451.html
МВД Индии призвало выдворить всех граждан Пакистана
МВД Индии призвало выдворить всех граждан Пакистана - РИА Новости, 25.04.2025
МВД Индии призвало выдворить всех граждан Пакистана
Глава МВД Индии Амит Шах призвал глав штатов страны выдворить на родину всех граждан Пакистана, пишет агентство АНИ со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:42:00+03:00
2025-04-25T12:49:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр — РИА Новости. Глава МВД Индии Амит Шах призвал глав штатов страны выдворить на родину всех граждан Пакистана, пишет агентство АНИ со ссылкой на источники."Министр внутренних дел Индии Амит Шах обратился ко всем главным министрам с просьбой идентифицировать всех граждан Пакистана в их штатах и предпринять шаги для обеспечения их скорейшего возвращения в Пакистан", — говорится в публикации.Незадолго до этого телеканал NDTV сообщил со ссылкой на источники, что армия Индии зафиксировала обстрел пограничных постов из стрелкового оружия со стороны Пакистана. По их словам, силы безопасности ответили на действия пакистанской армии, жертв и пострадавших нет.Перестрелка произошла через несколько дней после террористического нападения на туристов в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек.Инцидент спровоцировал новый кризис между Индией и Пакистаном. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.Систему освобождения от виз СААРК ввели в 1992 году. Сейчас в списке значатся 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные чиновники, судьи высших судов, парламентарии, бизнесмены, журналисты, спортсмены.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250425/indiya-2013331634.html
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в мире, индия, пакистан, джамму, нарендра моди
В мире, Индия, Пакистан, Джамму, Нарендра Моди
МВД Индии призвало выдворить всех граждан Пакистана

АНИ: МВД Индии призвало глав штатов выдворить на родину всех граждан Пакистана

© AP Photo / Prabhjot GillГраждане Пакистана покидают Индию через пограничный контрольно-пропускной пункт в Вагахе. 25 апреля 2025
Граждане Пакистана покидают Индию через пограничный контрольно-пропускной пункт в Вагахе. 25 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Prabhjot Gill
Граждане Пакистана покидают Индию через пограничный контрольно-пропускной пункт в Вагахе. 25 апреля 2025
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр — РИА Новости. Глава МВД Индии Амит Шах призвал глав штатов страны выдворить на родину всех граждан Пакистана, пишет агентство АНИ со ссылкой на источники.
"Министр внутренних дел Индии Амит Шах обратился ко всем главным министрам с просьбой идентифицировать всех граждан Пакистана в их штатах и предпринять шаги для обеспечения их скорейшего возвращения в Пакистан", — говорится в публикации.
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Незадолго до этого телеканал NDTV сообщил со ссылкой на источники, что армия Индии зафиксировала обстрел пограничных постов из стрелкового оружия со стороны Пакистана. По их словам, силы безопасности ответили на действия пакистанской армии, жертв и пострадавших нет.
Перестрелка произошла через несколько дней после террористического нападения на туристов в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек.
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Инцидент спровоцировал новый кризис между Индией и Пакистаном. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.
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Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.
Систему освобождения от виз СААРК ввели в 1992 году. Сейчас в списке значатся 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные чиновники, судьи высших судов, парламентарии, бизнесмены, журналисты, спортсмены.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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