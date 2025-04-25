https://ria.ru/20250425/indiya-2013365451.html

МВД Индии призвало выдворить всех граждан Пакистана

МВД Индии призвало выдворить всех граждан Пакистана - РИА Новости, 25.04.2025

МВД Индии призвало выдворить всех граждан Пакистана

Глава МВД Индии Амит Шах призвал глав штатов страны выдворить на родину всех граждан Пакистана, пишет агентство АНИ со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:42:00+03:00

2025-04-25T11:42:00+03:00

2025-04-25T12:49:00+03:00

в мире

индия

пакистан

джамму

нарендра моди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013367368_0:270:3068:1996_1920x0_80_0_0_b6687d183c4ae6c1a5fe3f3b826ad6a1.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр — РИА Новости. Глава МВД Индии Амит Шах призвал глав штатов страны выдворить на родину всех граждан Пакистана, пишет агентство АНИ со ссылкой на источники."Министр внутренних дел Индии Амит Шах обратился ко всем главным министрам с просьбой идентифицировать всех граждан Пакистана в их штатах и предпринять шаги для обеспечения их скорейшего возвращения в Пакистан", — говорится в публикации.Незадолго до этого телеканал NDTV сообщил со ссылкой на источники, что армия Индии зафиксировала обстрел пограничных постов из стрелкового оружия со стороны Пакистана. По их словам, силы безопасности ответили на действия пакистанской армии, жертв и пострадавших нет.Перестрелка произошла через несколько дней после террористического нападения на туристов в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек.Инцидент спровоцировал новый кризис между Индией и Пакистаном. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.Систему освобождения от виз СААРК ввели в 1992 году. Сейчас в списке значатся 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные чиновники, судьи высших судов, парламентарии, бизнесмены, журналисты, спортсмены.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250425/indiya-2013331634.html

https://ria.ru/20250424/spetssluzhby-2013142776.html

https://ria.ru/20250424/pakistan-2013206178.html

https://ria.ru/20250425/glava-2013308963.html

индия

пакистан

джамму

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, пакистан, джамму, нарендра моди