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В Индии подорвали дома террористов, которые могут быть причастных к теракту - РИА Новости, 25.04.2025
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09:59 25.04.2025 (обновлено: 11:27 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/indiya-2013331634.html
В Индии подорвали дома террористов, которые могут быть причастных к теракту
В Индии подорвали дома террористов, которые могут быть причастных к теракту - РИА Новости, 25.04.2025
В Индии подорвали дома террористов, которые могут быть причастных к теракту
Два дома террористов из "Лашкар-и-Тайба"*, предположительно, причастных к нападению в Пахалгаме, были разрушены в Джамму и Кашмире в четверг вечером в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T09:59:00+03:00
2025-04-25T11:27:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр – РИА Новости. Два дома террористов из "Лашкар-и-Тайба"*, предположительно, причастных к нападению в Пахалгаме, были разрушены в Джамму и Кашмире в четверг вечером в результате взрыва, сообщает агентство Press Trust of India. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. "Силы безопасности проводили поисковые операции в резиденциях двух террористов из "Лашкар-и-Тайба"* - Адиля Хуссейна Токара и Асифа Шейха - когда взорвалась взрывчатка, уже заложенная в домах", - сообщило агентство. Там отметили, что взрывы привели к разрушению домов. Отвечая на атаку террористов, Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250425/glava-2013308963.html
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в мире, индия, пакистан, россия
В мире, Индия, Пакистан, Россия
В Индии подорвали дома террористов, которые могут быть причастных к теракту

PTI: в Индии подорвали дома террористов, которые могут быть причастных к теракту

© AP Photo / Dar YasinВзорванный дом в Индии, где жили предположительно причастные к теракту в Джамму и Кашмире
Взорванный дом в Индии, где жили предположительно причастные к теракту в Джамму и Кашмире - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Взорванный дом в Индии, где жили предположительно причастные к теракту в Джамму и Кашмире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр – РИА Новости. Два дома террористов из "Лашкар-и-Тайба"*, предположительно, причастных к нападению в Пахалгаме, были разрушены в Джамму и Кашмире в четверг вечером в результате взрыва, сообщает агентство Press Trust of India.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
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"Силы безопасности проводили поисковые операции в резиденциях двух террористов из "Лашкар-и-Тайба"* - Адиля Хуссейна Токара и Асифа Шейха - когда взорвалась взрывчатка, уже заложенная в домах", - сообщило агентство.
Там отметили, что взрывы привели к разрушению домов.
Отвечая на атаку террористов, Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля.
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В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
*Запрещенная в России террористическая организация
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