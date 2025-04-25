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В Индии предупредили о возможности новых терактов - РИА Новости, 25.04.2025
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16:39 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/indija-2013462276.html
В Индии предупредили о возможности новых терактов
В Индии предупредили о возможности новых терактов - РИА Новости, 25.04.2025
В Индии предупредили о возможности новых терактов
Индийские разведывательные службы предупредили о возможности новых терактов в Джамму и Кашмире, направленных против жителей других регионов страны, туристов,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:39:00+03:00
2025-04-25T16:39:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Индийские разведывательные службы предупредили о возможности новых терактов в Джамму и Кашмире, направленных против жителей других регионов страны, туристов, сотрудников полиции и железных дорог, сообщает телеканал News18 со ссылкой на источники. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. "В предупреждении говорится, что межведомственная разведка Пакистана и связанные с ней террористические организации планируют провести больше атак, нацеленных специально на туристов/неместных жителей, сотрудников полиции и кашмирских пандитов (учителей, священников - ред.), особенно в округах Сринагар и Гандербал", - утверждают источники телеканала. Источники в разведке также предупредили о возможных терактах, нацеленных на железнодорожную инфраструктуру и железнодорожный персонал. Отвечая на атаку террористов в Джамму и Кашмир, Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250425/indija-2013447709.html
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в мире, пакистан, индия, джамму
В мире, Пакистан, Индия, Джамму
В Индии предупредили о возможности новых терактов

Разведка Индии предупредила о возможности новых терактов в Джамму и Кашмире

© AP Photo / K.M. ChaudaryИндийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе
Индийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Индийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Индийские разведывательные службы предупредили о возможности новых терактов в Джамму и Кашмире, направленных против жителей других регионов страны, туристов, сотрудников полиции и железных дорог, сообщает телеканал News18 со ссылкой на источники.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
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"В предупреждении говорится, что межведомственная разведка Пакистана и связанные с ней террористические организации планируют провести больше атак, нацеленных специально на туристов/неместных жителей, сотрудников полиции и кашмирских пандитов (учителей, священников - ред.), особенно в округах Сринагар и Гандербал", - утверждают источники телеканала.
Источники в разведке также предупредили о возможных терактах, нацеленных на железнодорожную инфраструктуру и железнодорожный персонал.
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В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
*Запрещенная в России террористическая организация
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