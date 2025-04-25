https://ria.ru/20250425/indija-2013447709.html

Военный бюджет Индии почти в десять раз превышает пакистанский

Военный бюджет Индии почти в десять раз превышает пакистанский - РИА Новости, 25.04.2025

Военный бюджет Индии почти в десять раз превышает пакистанский

Агентство РИА Новости на фоне обострения отношений Индии и Пакистана сравнило военные бюджеты и силы двух стран. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:02:00+03:00

2025-04-25T16:02:00+03:00

2025-04-25T18:52:00+03:00

индия

пакистан

исламабад

в мире

кашмир

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013493900_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38b9f9afa3f4841c397024aa0dfc6ffd.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр – РИА Новости. Агентство РИА Новости на фоне обострения отношений Индии и Пакистана сравнило военные бюджеты и силы двух стран. Как показывает рейтинг совокупной военной мощи каждой из стран мира Global Fire Power, военный бюджет Индии почти в 10 раз превосходит военный бюджет Пакистана – Нью-Дели выделил на армию 75 миллиардов долларов против 7,64 миллиарда долларов со стороны Исламабада. Индию также отличает значительное превосходство в живой силе - 1,45 миллиона солдат против 654 тысяч в пакистанской армии. Значительное превосходство Индии отмечается и в количестве военной техники, так в составе ВВС Индии находятся 2229 машин, в том числе 513 истребителей, 130 ударных самолетов и 80 боевых вертолетов. Пакистан в свою очередь обладает 1399 воздушными машинами, из которых 328 – истребители, 90 – ударные самолеты и 57 боевых вертолетов. Двухкратное превосходство армии Индии отмечается и в составе бронетехники – армия Индии обладает 4201 танком против 2627 у Пакистана. Число боевых бронированных машин со стороны Индии почти в 8 раз превосходит число этих машин у Пакистана - 148,5 тысяч против 17,5 тысяч, также превосходство Дели отмечается в числе орудий - 3,9 тысячи против 2,6 тысясч на стороне Исламабада. Флот Индии также почти в два раза превосходит флот соседней страны – 293 корабля против 121 у Пакистана. Единственные позиции, по которым армия Пакистана превосходит армию соседней страны – число самоходных артиллерийских установок и ракетной артиллерии. Согласно данным рейтинга, на стороне Индии находится 100 САУ, в то время как Пакистан располагает более чем 600 такими установками, также на стороне Исламабада 600 установок ракетной артиллерии против 264 у Дели. При этом у стран фактически сохраняется паритет по числу ядерных зарядов, согласно открытым данным, Индия обладает 180 такими боеголовками, Пакистан – 170. Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Отвечая на атаку террористов, Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250425/obstrel-2013315987.html

https://ria.ru/20250425/voda-2013319571.html

https://ria.ru/20250425/glava-2013308963.html

индия

пакистан

исламабад

кашмир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, пакистан, исламабад, в мире, кашмир