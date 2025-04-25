https://ria.ru/20250425/il-2013362350.html

Заместитель МВД Украины подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные

Заместитель МВД Украины подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные - РИА Новости, 25.04.2025

Заместитель МВД Украины подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные

Заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Вооруженными силами Украины в 2024 году самолете Ил-76 в Белгородской области... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:29:00+03:00

2025-04-25T11:29:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Вооруженными силами Украины в 2024 году самолете Ил-76 в Белгородской области России находились украинские пленные, по его данным, там находились 60 человек.ВСУ 24 января 2024 года сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК."Помните ситуацию со сбитым ИЛ-76, в котором было около 60 военнопленных? Останков (тел. — Прим. ред.) из этого самолета вернули более 500", — приводит слова Тимченко украинское издание "Цензор".Останки тел военнопленных, погибших в результате атаки ВСУ на самолет, Россия передала украинской стороне в начале декабря 2024 года.

https://ria.ru/20240625/samolet-1955307236.html

https://ria.ru/20241209/ukraina-1988201030.html

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вооруженные силы украины, украина, белгородская область, россия, ил-76