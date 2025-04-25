Рейтинг@Mail.ru
Заместитель МВД Украины подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 25.04.2025 (обновлено: 23:35 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/il-2013362350.html
Заместитель МВД Украины подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные
Заместитель МВД Украины подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные - РИА Новости, 25.04.2025
Заместитель МВД Украины подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные
Заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Вооруженными силами Украины в 2024 году самолете Ил-76 в Белгородской области... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:29:00+03:00
2025-04-25T23:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
белгородская область
россия
ил-76
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584759_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00395b716b0e8be2c60a79a075ec4e95.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Вооруженными силами Украины в 2024 году самолете Ил-76 в Белгородской области России находились украинские пленные, по его данным, там находились 60 человек.ВСУ 24 января 2024 года сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК."Помните ситуацию со сбитым ИЛ-76, в котором было около 60 военнопленных? Останков (тел. — Прим. ред.) из этого самолета вернули более 500", — приводит слова Тимченко украинское издание "Цензор".Останки тел военнопленных, погибших в результате атаки ВСУ на самолет, Россия передала украинской стороне в начале декабря 2024 года.
https://ria.ru/20240625/samolet-1955307236.html
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988201030.html
украина
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584759_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_413a83314b14e87dda71988212f866b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, белгородская область, россия, ил-76
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Белгородская область, Россия, Ил-76
Заместитель МВД Украины подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные

Заместитель МВД Украины подтвердил, что в сбитом ВСУ Ил-76 находились пленные

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Вооруженными силами Украины в 2024 году самолете Ил-76 в Белгородской области России находились украинские пленные, по его данным, там находились 60 человек.
ВСУ 24 января 2024 года сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК.
Место крушения Ил-76, где обнаружены фрагменты ракеты Patriot - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
На месте ЧП с Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot
25 июня 2024, 13:23
"Помните ситуацию со сбитым ИЛ-76, в котором было около 60 военнопленных? Останков (тел. — Прим. ред.) из этого самолета вернули более 500", — приводит слова Тимченко украинское издание "Цензор".
Останки тел военнопленных, погибших в результате атаки ВСУ на самолет, Россия передала украинской стороне в начале декабря 2024 года.
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
На Украине подтвердили прибытие тел погибших при крушении Ил-76
9 декабря 2024, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаБелгородская областьРоссияИл-76
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала