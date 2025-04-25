https://ria.ru/20250425/ikona-2013425288.html

Появились подробности о сгоревшей иконе в белгородском храме, сожженном ВСУ

Появились подробности о сгоревшей иконе в белгородском храме, сожженном ВСУ - РИА Новости, 25.04.2025

Появились подробности о сгоревшей иконе в белгородском храме, сожженном ВСУ

Сгоревшая из-за атаки ВСУ на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области чудотворная икона была списком чудотворной Иерусалимской иконы Богоматери, РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:05:00+03:00

2025-04-25T15:05:00+03:00

2025-04-25T15:05:00+03:00

новый иерусалим

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сгоревшая из-за атаки ВСУ на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области чудотворная икона была списком чудотворной Иерусалимской иконы Богоматери, подаренным комплексу в 2012 году, рассказали РИА Новости в белгородском Новом Иерусалиме. Чудотворная икона привлекает паломников со всего мира, сгорела из-за атаки ВСУ в белгородском комплексе Новый Иерусалим, сообщил РИА Новости ранее информированный источник. "Да, это была икона Божией Матери "Иерусалимская", – подтвердили РИА Новости в Новоиерусалимском храмовом комплексе. Вопрос о новом списке иконы для восстановления комплекса, добавили в нем, уже обсуждается. Иерусалимская икона Божией Матери, сообщает сайт комплекса, была принесена ему в дар православной паломнической общиной Иерусалимского патриархата "Елеон 2000" в 2012 году. Это – список одной из 70 икон Богородицы, написанных, по преданию, евангелистом Лукой. По сведениям сайта, хранившийся в нем список был изготовлен по благословению патриарха Иерусалимского Феофила III, а 13 ноября 2012 года во время посещения подворья Русской духовной миссии во имя святой Марии Магдалины в Галилее патриарх Московский и Всея Руси Кирилл благословил его дарение. Из информации на странице белгородского Нового Иерусалима ВКонтакте, с ней ежегодно проводился крестный ход. Как ранее сообщали в епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс был полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Губернатор информировал, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в храмовом комплексе уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни – Матери Божьей "Скорбящая" и обретения креста Господня.

https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009890135.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новый иерусалим

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новый иерусалим, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, происшествия