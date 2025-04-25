https://ria.ru/20250425/gusev-2013372764.html

Президент Русского музея высказался о деятелях культуры, покинувших Россию

Президент Русского музея высказался о деятелях культуры, покинувших Россию - РИА Новости, 25.04.2025

Президент Русского музея высказался о деятелях культуры, покинувших Россию

Артисты и деятели культуры, покинувшие Россию с началом специальной военной операции, находятся в тупике, для них нет дороги назад и дальнейших перспектив,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:16:00+03:00

2025-04-25T12:16:00+03:00

2025-04-25T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Артисты и деятели культуры, покинувшие Россию с началом специальной военной операции, находятся в тупике, для них нет дороги назад и дальнейших перспектив, заявил в интервью РИА Новости президент Русского музея Владимир Гусев. Гусев отмечает 25 апреля свой юбилей - 80 лет. "Я могу сказать, что у них нет не только дороги назад, но и нет дороги вперед. Они оказались в тупике, выдавая предательство за подвиг, а подлость за доблесть. Это ведь подлость, когда человек, с которым ты живешь, начинает за твоей спиной говорить гадости. Они не имеют перспективы, к сожалению", - сказал он. Гусев отметил, что для таких людей публичность и популярность являются источником финансирования, причем чем больше их известность, тем выше благосостояние и благополучие. "Их судят по фрагментам их публичных выступлений, обращений, манифестов. Думаю, что общество не примет их обратно", - подчеркнул он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250326/pobeda-2007494442.html

https://ria.ru/20250425/kultura-2013334762.html

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россия, украина, европа, владимир гусев, владимир путин, русский музей, нато, общество