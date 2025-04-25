https://ria.ru/20250425/gusev-2013370051.html
Гусев рассказал, какие особенности нужно учитывать в выставках для детей
Гусев рассказал, какие особенности нужно учитывать в выставках для детей - РИА Новости, 25.04.2025
Гусев рассказал, какие особенности нужно учитывать в выставках для детей
При создании выставок для детей необходимо некое "движение", а не статичность в рамках экспозиции, чтобы увлечь юных ценителей искусства, такое мнение в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:06:00+03:00
2025-04-25T12:06:00+03:00
2025-04-25T12:06:00+03:00
культура
россия
владимир гусев
русский музей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. При создании выставок для детей необходимо некое "движение", а не статичность в рамках экспозиции, чтобы увлечь юных ценителей искусства, такое мнение в интервью РИА Новости выразил президент Русского музея, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Гусев. Гусев отмечает 25 апреля свой юбилей - 80 лет. "Сейчас дети привыкли к мельканию картинок компьютера, поэтому неподвижная экспозиция в музее немножечко их так отпугивает, им нужно какое-то движение внутри музея. Тут важно найти золотую середину, потому что в музее надо не развлекать, а увлекать", - сказал он. По словам Гусева, несмотря на изменения в восприятии прекрасного у подрастающего поколения, музей может стать увлекательным местом для молодежи. "Мы очень активно работаем с молодежью. Например, у нас в павильоне Кордегардии проходят мастер-классы, дети приходят, своими руками что-то делают, с ними занимаются экскурсоводы", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20250425/kultura-2013334762.html
https://ria.ru/20250425/russkiymuzey-2012754187.html
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россия, владимир гусев, русский музей
Культура, Россия, Владимир Гусев, Русский музей
Гусев рассказал, какие особенности нужно учитывать в выставках для детей
Гусев: при создании выставок для детей необходимо движение, а не статичность
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. При создании выставок для детей необходимо некое "движение", а не статичность в рамках экспозиции, чтобы увлечь юных ценителей искусства, такое мнение в интервью РИА Новости выразил президент Русского музея, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Гусев.
Гусев
отмечает 25 апреля свой юбилей - 80 лет.
"Сейчас дети привыкли к мельканию картинок компьютера, поэтому неподвижная экспозиция в музее немножечко их так отпугивает, им нужно какое-то движение внутри музея. Тут важно найти золотую середину, потому что в музее надо не развлекать, а увлекать", - сказал он.
По словам Гусева, несмотря на изменения в восприятии прекрасного у подрастающего поколения, музей может стать увлекательным местом для молодежи.
"Мы очень активно работаем с молодежью. Например, у нас в павильоне Кордегардии проходят мастер-классы, дети приходят, своими руками что-то делают, с ними занимаются экскурсоводы", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.