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Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики - РИА Новости, 25.04.2025
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11:05 25.04.2025 (обновлено: 12:26 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/gruziya-2013354284.html
Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики
Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики - РИА Новости, 25.04.2025
Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики
Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:05:00+03:00
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в мире
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 25 апр — РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики."Хочу сообщить вам свое решение об уходе из политики", — сказал он на брифинге.По словам Гарибашвили, он считает свою миссию выполненной.Он также неоднократно поблагодарил основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили за доверие и поддержку и отметил, что продолжает поддерживать партию и ее политику.
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в мире, ираклий гарибашвили, грузия
В мире, Ираклий Гарибашвили, Грузия
Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики

Председатель "Грузинской мечты" Гарибашвили заявил, что уходит из политики

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ТБИЛИСИ, 25 апр — РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики.
"Хочу сообщить вам свое решение об уходе из политики", — сказал он на брифинге.
По словам Гарибашвили, он считает свою миссию выполненной.
Он также неоднократно поблагодарил основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили за доверие и поддержку и отметил, что продолжает поддерживать партию и ее политику.
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