https://ria.ru/20250425/gruziya-2013354284.html
Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики
Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики - РИА Новости, 25.04.2025
Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики
Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:05:00+03:00
2025-04-25T11:05:00+03:00
2025-04-25T12:26:00+03:00
в мире
ираклий гарибашвили
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775905110_0:83:2936:1735_1920x0_80_0_0_7a362d910339bbaa1e39e2d0e5e60c14.jpg
ТБИЛИСИ, 25 апр — РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики."Хочу сообщить вам свое решение об уходе из политики", — сказал он на брифинге.По словам Гарибашвили, он считает свою миссию выполненной.Он также неоднократно поблагодарил основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили за доверие и поддержку и отметил, что продолжает поддерживать партию и ее политику.
https://ria.ru/20250422/rossiya-2012746780.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775905110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_431beec64f90603d56554611ac167a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ираклий гарибашвили, грузия
В мире, Ираклий Гарибашвили, Грузия
Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики
Председатель "Грузинской мечты" Гарибашвили заявил, что уходит из политики