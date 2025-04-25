https://ria.ru/20250425/gruziya-2013354284.html

Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики

Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики - РИА Новости, 25.04.2025

Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики

Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:05:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 25 апр — РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики."Хочу сообщить вам свое решение об уходе из политики", — сказал он на брифинге.По словам Гарибашвили, он считает свою миссию выполненной.Он также неоднократно поблагодарил основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили за доверие и поддержку и отметил, что продолжает поддерживать партию и ее политику.

https://ria.ru/20250422/rossiya-2012746780.html

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в мире, ираклий гарибашвили, грузия