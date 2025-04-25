https://ria.ru/20250425/gosduma-2013517455.html
В Госдуму внесли законопроект о передаче сведений о детях мигрантов в МВД
В Госдуму внесли законопроект о передаче сведений о детях мигрантов в МВД - РИА Новости, 25.04.2025
В Госдуму внесли законопроект о передаче сведений о детях мигрантов в МВД
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:35:00+03:00
2025-04-25T21:35:00+03:00
2025-04-25T21:35:00+03:00
общество
россия
госдума рф
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроект направлен на установление механизма передачи сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах между территориальными органами МВД России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в целях выявления детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроектом предусматривается передача сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах между МВД России и его территориальными органами и исполнительными органами субъектов, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. "С целью выявления детей иностранных граждан, не зачисленных в организации, и реализации их права на получение общего образования... вносятся положения, согласно которым МВД России обеспечивает направление в исполнительные органы субъекта, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, информации о регистрации по месту жительства (о снятии с регистрации по месту жительства) или о постановке на учет по месту пребывания (о снятии с учета по месту пребывания) иностранных граждан, не достигших возраста восемнадцати лет", - отмечается в документе. Предполагается, что передача сведений будет осуществляться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. "Законопроектом предусматривается внесение изменений... с целью обеспечения учета результатов тестирования иностранных граждан на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, успешное прохождение которого является основанием для зачисления в общеобразовательные организации, а также учета сведений о сертификатах, подтверждающих уровень владения русским языком, необходимый для целей приобретения гражданства Российской Федерации, и сертификатах, подтверждающих знание истории России и основ законодательства Российской Федерации на уровне, необходимом для целей приобретения гражданства Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20250402/migranty-2008805220.html
https://ria.ru/20250408/gosduma-2009976549.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, образование
Общество, Россия, Госдума РФ, Образование
В Госдуму внесли законопроект о передаче сведений о детях мигрантов в МВД
В ГД внесен проект о передаче МВД сведений о поступлении в школы детей мигрантов
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, документ доступен в думской электронной базе
.
"Законопроект направлен на установление механизма передачи сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах между территориальными органами МВД России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в целях выявления детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом предусматривается передача сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах между МВД России и его территориальными органами и исполнительными органами субъектов, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.
"С целью выявления детей иностранных граждан, не зачисленных в организации, и реализации их права на получение общего образования... вносятся положения, согласно которым МВД России обеспечивает направление в исполнительные органы субъекта, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, информации о регистрации по месту жительства (о снятии с регистрации по месту жительства) или о постановке на учет по месту пребывания (о снятии с учета по месту пребывания) иностранных граждан, не достигших возраста восемнадцати лет", - отмечается в документе.
Предполагается, что передача сведений будет осуществляться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
"Законопроектом предусматривается внесение изменений... с целью обеспечения учета результатов тестирования иностранных граждан на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, успешное прохождение которого является основанием для зачисления в общеобразовательные организации, а также учета сведений о сертификатах, подтверждающих уровень владения русским языком, необходимый для целей приобретения гражданства Российской Федерации, и сертификатах, подтверждающих знание истории России
и основ законодательства Российской Федерации на уровне, необходимом для целей приобретения гражданства Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.