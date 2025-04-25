https://ria.ru/20250425/gosduma-2013517455.html

В Госдуму внесли законопроект о передаче сведений о детях мигрантов в МВД

В Госдуму внесли законопроект о передаче сведений о детях мигрантов в МВД - РИА Новости, 25.04.2025

В Госдуму внесли законопроект о передаче сведений о детях мигрантов в МВД

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T21:35:00+03:00

2025-04-25T21:35:00+03:00

2025-04-25T21:35:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить механизм передачи сведений о детях мигрантов между МВД и региональными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроект направлен на установление механизма передачи сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах между территориальными органами МВД России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в целях выявления детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроектом предусматривается передача сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах между МВД России и его территориальными органами и исполнительными органами субъектов, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. "С целью выявления детей иностранных граждан, не зачисленных в организации, и реализации их права на получение общего образования... вносятся положения, согласно которым МВД России обеспечивает направление в исполнительные органы субъекта, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, информации о регистрации по месту жительства (о снятии с регистрации по месту жительства) или о постановке на учет по месту пребывания (о снятии с учета по месту пребывания) иностранных граждан, не достигших возраста восемнадцати лет", - отмечается в документе. Предполагается, что передача сведений будет осуществляться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. "Законопроектом предусматривается внесение изменений... с целью обеспечения учета результатов тестирования иностранных граждан на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, успешное прохождение которого является основанием для зачисления в общеобразовательные организации, а также учета сведений о сертификатах, подтверждающих уровень владения русским языком, необходимый для целей приобретения гражданства Российской Федерации, и сертификатах, подтверждающих знание истории России и основ законодательства Российской Федерации на уровне, необходимом для целей приобретения гражданства Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20250402/migranty-2008805220.html

https://ria.ru/20250408/gosduma-2009976549.html

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общество, россия, госдума рф, образование