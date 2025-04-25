https://ria.ru/20250425/gosduma-2013320589.html
В Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее десяти км/ч
В Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее десяти км/ч - РИА Новости, 25.04.2025
В Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее десяти км/ч
Депутаты ГД от фракции "Новые люди" предложили запретить курьерам использовать любой транспорт быстрее 10 км/ч, а по оживленным улицам и паркам полностью... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:13:00+03:00
2025-04-25T08:13:00+03:00
2025-04-25T08:55:00+03:00
общество
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" предложили запретить курьерам использовать любой транспорт быстрее 10 км/ч, а по оживленным улицам и паркам полностью запретить их движение, сообщил РИА Новости лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.Он рассказал, что обращение депутаты направили в министерство транспорта РФ."Фракция "Новые люди" направила в Минтранс запрос: запретить курьерам любой транспорт быстрее 10 км в час. А по оживленным улицам и паркам - запретить движение в принципе", - сказал Нечаев.Он отметил, что в настоящее время поступают обращения от граждан об опасности, которую представляют курьеры, передвигаясь на высокой скорости."Курьеры носятся по тротуарам и паркам на скорости под 30 километров в час. Игнорируют пешеходов. Мам с колясками и детей. А тем, кто не отходит сам, еще и сигналят. Это уже не просто хамство. А нарушение всех разумных правил и границ. Мы считаем, что с этим нужно заканчивать сейчас, а не ждать очередного чп", - добавил лидер партии.
https://ria.ru/20250208/elektrovelosipedy--1998133713.html
https://ria.ru/20250224/kurery-2001347144.html
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общество, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Общество, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
В Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее десяти км/ч
В ГД предложили запретить курьерам использовать транспорт быстрее десяти км/ч