https://ria.ru/20250425/gosduma-2013300506.html

В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам

В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам - РИА Новости, 25.04.2025

В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, распространяющий действие федеральных... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T00:17:00+03:00

2025-04-25T00:17:00+03:00

2025-04-25T00:17:00+03:00

ярослав нилов

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госдума рф

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, распространяющий действие федеральных льгот по нотариальным услугам на региональные тарифы, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается внести в статью 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате изменение, согласно которому действие льгот, предусмотренных для государственной пошлины (федерального тарифа) по действиям в рамках обязательной нотариальной формы распространяется на региональный нотариальный тариф", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По словам Нилова, действующее законодательство предусматривает взимание нотариусами федерального и регионального тарифов. При этом перечень льгот для регионального тарифа отличается от соответствующего перечня для госпошлины, то есть федерального тарифа. "В "региональные" льготы не попадает целый ряд льготных категорий, предусмотренных Налоговым кодексом. Это и инвалиды второй группы, и общественные организации инвалидов, и многие другие физлица и организации. А ведь размеры регионального тарифа могут многократно превышать ставки федерального. Соответственно, перечисленные льготные категории освобождаются лишь от уплаты госпошлины, то есть малой части от общей стоимости услуг нотариуса", - сказал Нилов.

https://realty.ria.ru/20241210/gosduma-1988408720.html

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ярослав нилов, единый государственный экзамен (егэ), госдума рф, общество