Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/gosduma-2013300506.html
В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам
В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам - РИА Новости, 25.04.2025
В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, распространяющий действие федеральных... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T00:17:00+03:00
2025-04-25T00:17:00+03:00
ярослав нилов
единый государственный экзамен (егэ)
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, распространяющий действие федеральных льгот по нотариальным услугам на региональные тарифы, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается внести в статью 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате изменение, согласно которому действие льгот, предусмотренных для государственной пошлины (федерального тарифа) по действиям в рамках обязательной нотариальной формы распространяется на региональный нотариальный тариф", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По словам Нилова, действующее законодательство предусматривает взимание нотариусами федерального и регионального тарифов. При этом перечень льгот для регионального тарифа отличается от соответствующего перечня для госпошлины, то есть федерального тарифа. "В "региональные" льготы не попадает целый ряд льготных категорий, предусмотренных Налоговым кодексом. Это и инвалиды второй группы, и общественные организации инвалидов, и многие другие физлица и организации. А ведь размеры регионального тарифа могут многократно превышать ставки федерального. Соответственно, перечисленные льготные категории освобождаются лишь от уплаты госпошлины, то есть малой части от общей стоимости услуг нотариуса", - сказал Нилов.
https://realty.ria.ru/20241210/gosduma-1988408720.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярослав нилов, единый государственный экзамен (егэ), госдума рф, общество
Ярослав Нилов, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут проект о льготах по нотариальным услугам

ЛДПР предложила расширить льготы по нотариальным услугам

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, распространяющий действие федеральных льгот по нотариальным услугам на региональные тарифы, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается внести в статью 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате изменение, согласно которому действие льгот, предусмотренных для государственной пошлины (федерального тарифа) по действиям в рамках обязательной нотариальной формы распространяется на региональный нотариальный тариф", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Нилова, действующее законодательство предусматривает взимание нотариусами федерального и регионального тарифов. При этом перечень льгот для регионального тарифа отличается от соответствующего перечня для госпошлины, то есть федерального тарифа.
"В "региональные" льготы не попадает целый ряд льготных категорий, предусмотренных Налоговым кодексом. Это и инвалиды второй группы, и общественные организации инвалидов, и многие другие физлица и организации. А ведь размеры регионального тарифа могут многократно превышать ставки федерального. Соответственно, перечисленные льготные категории освобождаются лишь от уплаты госпошлины, то есть малой части от общей стоимости услуг нотариуса", - сказал Нилов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
ГД приняла закон о заверении нотариусами договоров дарения недвижимости
10 декабря 2024, 15:02
 
Ярослав НиловЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала