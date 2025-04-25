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США хотят проверить место строительства посольства в Кишиневе - РИА Новости, 25.04.2025
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06:41 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/gosdep-2013315801.html
США хотят проверить место строительства посольства в Кишиневе
США хотят проверить место строительства посольства в Кишиневе - РИА Новости, 25.04.2025
США хотят проверить место строительства посольства в Кишиневе
Госдеп США хочет проверить место для строительства нового посольства в Кишиневе на наличие неразорвавшихся боеприпасов, выяснило РИА Новости, изучив данные из... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:41:00+03:00
2025-04-25T06:41:00+03:00
в мире
сша
молдавия
кишинев
джеймс петтит
майя санду
государственный департамент сша
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Госдеп США хочет проверить место для строительства нового посольства в Кишиневе на наличие неразорвавшихся боеприпасов, выяснило РИА Новости, изучив данные из американских правительственных документов. В феврале парламент Молдавии принял решение о продаже территории бывшего республиканского стадиона в центре Кишинева под строительство нового здания посольства США. Стоимость участка оценивается в 18 миллионов евро. Кроме того, США возместят до 7,5 миллиона евро расходов, связанных с передачей права свободного владения землей. Посольство США займет около 5,2 гектара. На прилегающей территории американская сторона обязалась обустроить общественный парк. Согласно предварительному запросу госдепа, "посольству США в Кишиневе необходимо провести… обследование территории, предназначенной для нового посольского комплекса, на предмет наличия неразорвавшихся боеприпасов". От подрядчика, которого определит Вашингтон, потребуется владение английским языком. Подрядчик должен иметь все разрешения, лицензии и любые другие документы, необходимые для выполнения работ по данному контракту. Республиканский стадион был построен в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей. Ряд молдавских предпринимателей выступили с проектами о строительстве на месте бывшего республиканского стадиона спортивного комплекса и парка, однако на протяжении десятилетия власти затягивали сроки с конкурсами и аукционами. В 2017 году США выразили намерение приобрести землю и был подписан меморандум о покупке. На тот момент посол США в Молдавии Джеймс Петтит заявил о необходимости большого посольства из-за увеличения числа официального персонала и утверждал, что "строительство нового здания посольства, отражая крепкие отношения между США и Молдавией", окажет на молдавских граждан положительное влияние. Правительство Молдавии создало переговорную группу для продажи земли после того, как несколько попыток найти компанию для ее оценки не увенчались успехом. Процесс переговоров с США активировался с приходом к власти ПДС и президента Майи Санду. Оппозиция в Молдавии выступила с резкой критикой в адрес руководства республики, в Кишиневе проходили акции протеста против передачи бывшего республиканского стадиона американской дипмиссии и с призывом аннулировать соответствующий меморандум.
https://ria.ru/20250401/moldaviya-2008751530.html
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в мире, сша, молдавия, кишинев, джеймс петтит, майя санду, государственный департамент сша
В мире, США, Молдавия, Кишинев, Джеймс Петтит, Майя Санду, Государственный департамент США
США хотят проверить место строительства посольства в Кишиневе

Госдеп США опасается наличия старых боеприпасов на стройплощадке посольства

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Госдеп США хочет проверить место для строительства нового посольства в Кишиневе на наличие неразорвавшихся боеприпасов, выяснило РИА Новости, изучив данные из американских правительственных документов.
В феврале парламент Молдавии принял решение о продаже территории бывшего республиканского стадиона в центре Кишинева под строительство нового здания посольства США. Стоимость участка оценивается в 18 миллионов евро. Кроме того, США возместят до 7,5 миллиона евро расходов, связанных с передачей права свободного владения землей. Посольство США займет около 5,2 гектара. На прилегающей территории американская сторона обязалась обустроить общественный парк.
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МИД Молдавии надеется, что США и ЕС обсудят вывоз боеприпасов из ПМР
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Согласно предварительному запросу госдепа, "посольству США в Кишиневе необходимо провести… обследование территории, предназначенной для нового посольского комплекса, на предмет наличия неразорвавшихся боеприпасов".
От подрядчика, которого определит Вашингтон, потребуется владение английским языком. Подрядчик должен иметь все разрешения, лицензии и любые другие документы, необходимые для выполнения работ по данному контракту.
Республиканский стадион был построен в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей. Ряд молдавских предпринимателей выступили с проектами о строительстве на месте бывшего республиканского стадиона спортивного комплекса и парка, однако на протяжении десятилетия власти затягивали сроки с конкурсами и аукционами.
В 2017 году США выразили намерение приобрести землю и был подписан меморандум о покупке. На тот момент посол США в Молдавии Джеймс Петтит заявил о необходимости большого посольства из-за увеличения числа официального персонала и утверждал, что "строительство нового здания посольства, отражая крепкие отношения между США и Молдавией", окажет на молдавских граждан положительное влияние. Правительство Молдавии создало переговорную группу для продажи земли после того, как несколько попыток найти компанию для ее оценки не увенчались успехом.
Процесс переговоров с США активировался с приходом к власти ПДС и президента Майи Санду. Оппозиция в Молдавии выступила с резкой критикой в адрес руководства республики, в Кишиневе проходили акции протеста против передачи бывшего республиканского стадиона американской дипмиссии и с призывом аннулировать соответствующий меморандум.
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