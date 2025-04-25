https://ria.ru/20250425/gorlovka-2013327594.html

В Горловке при подрыве суббоеприпаса пострадал человек

В Горловке при подрыве суббоеприпаса пострадал человек - РИА Новости, 25.04.2025

В Горловке при подрыве суббоеприпаса пострадал человек

Мирный житель ранен в Горловке из-за детонации украинского суббоеприпаса типа "колокольчик", сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:26:00+03:00

2025-04-25T09:26:00+03:00

2025-04-25T09:26:00+03:00

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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке из-за детонации украинского суббоеприпаса типа "колокольчик", сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. "Вследствие детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250425/obstrel-2013326226.html

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в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол