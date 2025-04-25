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Прощание с военкором Гольдиным прошло в храме в Пскове
Прощание с военкором Гольдиным прошло в храме в Пскове - РИА Новости, 25.04.2025
Прощание с военкором Гольдиным прошло в храме в Пскове
Церемония прощания с военкором "Красной Звезды" Никитой Гольдиным, который скончался от ранения, полученного в зоне СВО, состоялась в воинском Храме святого... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:37:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Церемония прощания с военкором "Красной Звезды" Никитой Гольдиным, который скончался от ранения, полученного в зоне СВО, состоялась в воинском Храме святого Александра Невского в Пскове. "В 13.00 началось отпевание Никиты Гольдина. Проститься с умершим пришли родственники, коллеги, друзья, было много людей", - рассказали РИА Новости в храме. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего военкора "Красной звезды" Никиты Гольдина. Сообщалось, что 24 марта от полученных ранений в результате атаки украинских боевиков, скончался военный журналист, офицер Редакционно-издательского центра "Красная звезда" лейтенант Никита Гольдин. В конце марта в результате обстрела ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент Никита Гольдин в тот момент получил тяжелые ранения, но после от полученных травм скончался.
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псков, россия, луганская народная республика, никита гольдин, александр невский, мария захарова, вооруженные силы украины
Псков, Россия, Луганская Народная Республика, Никита Гольдин, Александр Невский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Прощание с военкором Гольдиным прошло в храме в Пскове
Церемония прощания с военкором "Красной звезды" Гольдиным прошла в Пскове