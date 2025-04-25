Глава Минобороны Пакистана выразил опасения по поводу конфликта с Индией
Министр Асиф: конфликт между Индией и Пакистаном может привести к войне
© AP Photo / Dar YasinИндийские военные в Кашмире
© AP Photo / Dar Yasin
Индийские военные в Кашмире. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в эфире канала SkyNews заявил, что миру стоит беспокоиться из-за эскалации противостояния двух ядерных держав - Индии и Пакистана, которое может перерасти в полномасштабную войну.
Ранее власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире, произошедшую во вторник, решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.
Ясиф присоединился к эфиру телеканала Sky News, во время которого ведущая спросила его о том, стоит ли миру беспокоиться о развивающемся конфликте.
"Да, я так думаю. Столкновение двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство... Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически", - ответил Ясиф.
Министр добавил, что Пакистан ответит тем же на любую атаку Индии и предупредил, что при негативном развитии ситуации конфликт может привести к полномасштабной войне. Однако он все же выразил надежду на дипломатические решение.
По мнению Ясифа, в разрешение ситуации следует вмешаться президенту США Дональду Трампу, поскольку он общается с разными сторонами в разных горячих точках по всему миру.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба*". В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Признана террористической организацией