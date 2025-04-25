https://ria.ru/20250425/gladkov-2013475958.html

При украинском обстреле Белгородской области погибли два человека

При украинском обстреле Белгородской области погибли два человека - РИА Новости, 25.04.2025

При украинском обстреле Белгородской области погибли два человека

Два мирных жителя погибли и один ранен в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Грайворонском округе, пострадавший в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:29:00+03:00

2025-04-25T17:29:00+03:00

2025-04-25T17:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и один ранен в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Грайворонском округе, пострадавший в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."На участке автодороги Косилово - Почаево Грайворонского округа легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Случилось самое страшное - двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи... Брат одного из погибших находился в той же машине, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. В тяжёлом состоянии его доставляют в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины