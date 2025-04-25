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При украинском обстреле Белгородской области погибли два человека - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 25.04.2025 (обновлено: 17:34 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/gladkov-2013475958.html
При украинском обстреле Белгородской области погибли два человека
При украинском обстреле Белгородской области погибли два человека - РИА Новости, 25.04.2025
При украинском обстреле Белгородской области погибли два человека
Два мирных жителя погибли и один ранен в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Грайворонском округе, пострадавший в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:29:00+03:00
2025-04-25T17:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и один ранен в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Грайворонском округе, пострадавший в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."На участке автодороги Косилово - Почаево Грайворонского округа легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Случилось самое страшное - двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи... Брат одного из погибших находился в той же машине, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. В тяжёлом состоянии его доставляют в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Белгородской области погибли два человека

Гладков: при атаке ВСУ на авто в Белгородской области погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и один ранен в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Грайворонском округе, пострадавший в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"На участке автодороги Косилово - Почаево Грайворонского округа легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Случилось самое страшное - двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи... Брат одного из погибших находился в той же машине, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. В тяжёлом состоянии его доставляют в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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