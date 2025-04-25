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В Балашихе при взрыве машины погиб человек
В Балашихе при взрыве машины погиб человек - РИА Новости, 25.04.2025
В Балашихе при взрыве машины погиб человек
Один человек, по предварительным данным, погиб при взрыве машины во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:55:00+03:00
2025-04-25T11:55:00+03:00
2025-04-25T14:37:00+03:00
балашиха
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ярослав москалик
убийство генерала москалика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб при взрыве машины во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости о взрыве легкового автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе, в результате, по его словам, предварительно, был один пострадавший. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего. Пожар на месте полностью потушен."Предварительно, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.
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балашиха, происшествия, ярослав москалик, убийство генерала москалика
Балашиха, Происшествия, Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика
В Балашихе при взрыве машины погиб человек
В Балашихе при взрыве машины во дворе жилого дома погиб один человек