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В Балашихе при взрыве машины погиб человек - РИА Новости, 25.04.2025
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11:55 25.04.2025 (обновлено: 14:37 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/gibel-2013367909.html
В Балашихе при взрыве машины погиб человек
В Балашихе при взрыве машины погиб человек - РИА Новости, 25.04.2025
В Балашихе при взрыве машины погиб человек
Один человек, по предварительным данным, погиб при взрыве машины во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:55:00+03:00
2025-04-25T14:37:00+03:00
балашиха
происшествия
ярослав москалик
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб при взрыве машины во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости о взрыве легкового автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе, в результате, по его словам, предварительно, был один пострадавший. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего. Пожар на месте полностью потушен."Предварительно, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.
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балашиха, происшествия, ярослав москалик, убийство генерала москалика
Балашиха, Происшествия, Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика
В Балашихе при взрыве машины погиб человек

В Балашихе при взрыве машины во дворе жилого дома погиб один человек

© Фото : соцсетиСгоревший автомобиль в Балашихе
Сгоревший автомобиль в Балашихе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : соцсети
Сгоревший автомобиль в Балашихе
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб при взрыве машины во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости о взрыве легкового автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе, в результате, по его словам, предварительно, был один пострадавший. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего. Пожар на месте полностью потушен.
"Предварительно, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.
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БалашихаПроисшествияЯрослав МоскаликУбийство генерала Москалика
 
 
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