https://ria.ru/20250425/gibel-2013367909.html

В Балашихе при взрыве машины погиб человек

В Балашихе при взрыве машины погиб человек - РИА Новости, 25.04.2025

В Балашихе при взрыве машины погиб человек

Один человек, по предварительным данным, погиб при взрыве машины во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:55:00+03:00

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балашиха

происшествия

ярослав москалик

убийство генерала москалика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб при взрыве машины во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости о взрыве легкового автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе, в результате, по его словам, предварительно, был один пострадавший. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего. Пожар на месте полностью потушен."Предварительно, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250422/vzryv-2012785152.html

балашиха

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2025

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балашиха, происшествия, ярослав москалик, убийство генерала москалика