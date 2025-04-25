Решение о символике Дня Победы в Берлине объявят на следующей неделе
Полиция Берлина объявит решение по символике на День Победы на следующей неделе
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОрден Красной Звезды и орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны
Орден Красной Звезды и орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полиция Берлина на следующей неделе официально объявит регламент использования той или иной символики на торжествах, посвященных окончанию Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости официальный представитель полиции города Джейн Берндт.
Ранее в пятницу газета Berliner Morgenpost сообщила, что полиция Берлина, как и в предыдущий год, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях 8 и 9 мая.
"На следующей неделе будет опубликовано соответствующее распоряжение", - заявила Берндт в ответ на письменный запрос РИА Новости.
В прошлом году была запрещена демонстрация флагов РФ, СССР, Белоруссии и Чечни, а также знаков Z и V, георгиевских ленточек.
В четверг посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал запреты на флаги России и СССР на акциях памяти в Германии, посвящённых окончанию Великой Отечественной войны, а также публикации о возможном недопуске официальных представителей РФ на эти мероприятии, заявив, что все это не делает чести инициаторам.
Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
Во вторник таблоид Bild сообщил, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. В материале приводилось высказывание директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, а также употреблялись резкие формулировки. Как сообщили РИА Новости в Фонде Бранденбургских архивов, посольству РФ в ФРГ разрешили провести акцию памяти на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".