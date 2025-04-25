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Посол России допустил возможность сделки по ремонту "Северных потоков" - РИА Новости, 25.04.2025
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21:34 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/germaniya-2013517252.html
Посол России допустил возможность сделки по ремонту "Северных потоков"
Посол России допустил возможность сделки по ремонту "Северных потоков" - РИА Новости, 25.04.2025
Посол России допустил возможность сделки по ремонту "Северных потоков"
Посол Российской Федерации Сергей Нечаев не исключает возможности сделки с новой администрацией президента США Дональда Трампа по ремонту повреждённых... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:34:00+03:00
2025-04-25T21:34:00+03:00
экономика
россия
сша
германия
сергей нечаев (дипломат)
сергей лавров
nord stream 2 ag
северный поток
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ТОРГАУ, 25 апр - РИА Новости. Посол Российской Федерации Сергей Нечаев не исключает возможности сделки с новой администрацией президента США Дональда Трампа по ремонту повреждённых трубопроводов "Северный поток " и "Северный поток - 2", однако первоочередной задачей является завершение расследования, сообщил дипломат РИА Новости. Ранее газета Ostsee Zeitung со ссылкой на информированные источники написала, что около тысячи труб компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG ценой в 25 миллионов евро хранится на складах в германской федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, что достаточно для незатратной по времени и деньгам починки "Северного потока" и "Северного потока 2". "Думаю, что новая американская администрация, которая прислушивается к нам и понимает, в том числе, наши озабоченности - среди них немало видных бизнесменов, которые знают толк в экономике - понимает, каким образом можно наладить модное сейчас слово "deal". И этим сейчас должны заниматься специально подготовленные люди, профессионалы", - ответил Нечаев на вопрос о возможности восстановления повреждённых трубопроводов. Нечаев напомнил, что российская сторона в первую очередь ждет выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2". "Что касается возможностей их оживить, то таковые есть у нас на этот счет, ведь квалификации наших специалистов - очень высокого класса. А все остальное – вопрос политической воли и реальных конкретных договоренностей", - добавил посол. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Издание Bild в начале марта со ссылкой на собственную информацию писало, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "Северного потока 2". Как утверждала газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках по нему российского газа. Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы "Северного потока 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. На следующий день Bild написал, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А 27 сентября взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
https://ria.ru/20250424/rubio-2013087189.html
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экономика, россия, сша, германия, сергей нечаев (дипломат), сергей лавров, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2, в мире, энергетика, природный газ
Экономика, Россия, США, Германия, Сергей Нечаев (дипломат), Сергей Лавров, Nord Stream 2 AG, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Энергетика, Природный газ
Посол России допустил возможность сделки по ремонту "Северных потоков"

Посол Нечаев не исключил возможность сделки с США по ремонту "Северных потоков"

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
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ТОРГАУ, 25 апр - РИА Новости. Посол Российской Федерации Сергей Нечаев не исключает возможности сделки с новой администрацией президента США Дональда Трампа по ремонту повреждённых трубопроводов "Северный поток " и "Северный поток - 2", однако первоочередной задачей является завершение расследования, сообщил дипломат РИА Новости.
Ранее газета Ostsee Zeitung со ссылкой на информированные источники написала, что около тысячи труб компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG ценой в 25 миллионов евро хранится на складах в германской федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, что достаточно для незатратной по времени и деньгам починки "Северного потока" и "Северного потока 2".
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"Думаю, что новая американская администрация, которая прислушивается к нам и понимает, в том числе, наши озабоченности - среди них немало видных бизнесменов, которые знают толк в экономике - понимает, каким образом можно наладить модное сейчас слово "deal". И этим сейчас должны заниматься специально подготовленные люди, профессионалы", - ответил Нечаев на вопрос о возможности восстановления повреждённых трубопроводов.
Нечаев напомнил, что российская сторона в первую очередь ждет выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2".
"Что касается возможностей их оживить, то таковые есть у нас на этот счет, ведь квалификации наших специалистов - очень высокого класса. А все остальное – вопрос политической воли и реальных конкретных договоренностей", - добавил посол.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
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Издание Bild в начале марта со ссылкой на собственную информацию писало, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "Северного потока 2". Как утверждала газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках по нему российского газа. Сообщалось и о планах восстановления "Северного потока" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию.
При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы "Северного потока 2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. На следующий день Bild написал, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А 27 сентября взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
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