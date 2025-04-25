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В ФРГ раскритиковали власти за недопуск россиян на памятные мероприятия - РИА Новости, 25.04.2025
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21:14 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/germaniya-2013515684.html
В ФРГ раскритиковали власти за недопуск россиян на памятные мероприятия
В ФРГ раскритиковали власти за недопуск россиян на памятные мероприятия - РИА Новости, 25.04.2025
В ФРГ раскритиковали власти за недопуск россиян на памятные мероприятия
Политик из партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Клаус Эрнст заявил агентству DPA, что для него в рекомендации МИД ФРГ не приглашать... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:14:00+03:00
2025-04-25T21:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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клаус эрнст
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Политик из партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Клаус Эрнст заявил агентству DPA, что для него в рекомендации МИД ФРГ не приглашать российских представителей на праздничные мероприятия в честь Победы над нацизмом есть доля ревизионизма. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что министерство ФРГ своими действиями "саморазоблачилось, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма". "Для меня за этим кроется доля ревизионизма... Само по себе проклинается все русское. Для меня - это часть подготовки к войне против России", - сказал Эрнст. Политик добавил, что планирует посетить прием, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, в российском посольстве в ФРГ. "Я исхожу из того, что меня пригласят, и тогда я пойду. У меня нет никаких сомнений по этому поводу. Напротив, то, что это воспринимается критически, является для меня проблемой. Советский Союз принял на себя основную тяжесть освобождения Германии от фашизма и понес наибольшее число потерь", - подчеркнул Эрнст. По словам политика, предложение президента США Дональда Трампа дает реальный шанс для прекращения украинского конфликта. "То, что Украина при этом должна отказаться от территорий, я считаю приемлемым, учитывая возможное прекращение конфликта", - сказал Эрнст. Во вторник газета Washington Post написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что власти в Вашингтоне пришли в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, американский Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
https://ria.ru/20250423/germanija-2013041033.html
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в мире, германия, россия, клаус эрнст, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия, Россия, Клаус Эрнст, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Общество
В ФРГ раскритиковали власти за недопуск россиян на памятные мероприятия

Депутат Эрнст назвал недопуск россиян на мероприятия памяти в ФРГ ревизионизмом

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Политик из партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Клаус Эрнст заявил агентству DPA, что для него в рекомендации МИД ФРГ не приглашать российских представителей на праздничные мероприятия в честь Победы над нацизмом есть доля ревизионизма.
Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что министерство ФРГ своими действиями "саморазоблачилось, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".
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"Для меня за этим кроется доля ревизионизма... Само по себе проклинается все русское. Для меня - это часть подготовки к войне против России", - сказал Эрнст.
Политик добавил, что планирует посетить прием, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, в российском посольстве в ФРГ.
"Я исхожу из того, что меня пригласят, и тогда я пойду. У меня нет никаких сомнений по этому поводу. Напротив, то, что это воспринимается критически, является для меня проблемой. Советский Союз принял на себя основную тяжесть освобождения Германии от фашизма и понес наибольшее число потерь", - подчеркнул Эрнст.
По словам политика, предложение президента США Дональда Трампа дает реальный шанс для прекращения украинского конфликта.
"То, что Украина при этом должна отказаться от территорий, я считаю приемлемым, учитывая возможное прекращение конфликта", - сказал Эрнст.
Во вторник газета Washington Post написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что власти в Вашингтоне пришли в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, американский Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреГерманияРоссияКлаус Эрнст80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень ПобедыОбщество
 
 
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