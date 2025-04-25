https://ria.ru/20250425/genotsid-2013369853.html
Архиепископ Езрас возложил цветы к памятнику жертвам геноцида армян
Архиепископ Езрас возложил цветы к памятнику жертвам геноцида армян - РИА Новости, 25.04.2025
Архиепископ Езрас возложил цветы к памятнику жертвам геноцида армян
Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисяна) возложил цветы к мемориалу жертвам геноцида армян 1915 РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:06:00+03:00
2025-04-25T12:06:00+03:00
2025-04-25T12:06:00+03:00
религия
армения
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отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисяна) возложил цветы к мемориалу жертвам геноцида армян 1915 года в рамках памятных мероприятий. В церемонии участвовал секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). Памятные мероприятия к 110-летию геноцида прошли в Российской и Ново-Нахичеванской епархии 24 апреля. Круглый стол, посвященный теме геноцида армян, состоялся в зале заседаний епархии в 14 часов. После него в 17.00 в кафедральном соборе Преображения Господня был отслужен чин прославления мучеников геноцида (убитые во время преследований признаны мучениками в Армянской апостольской церкви) и возложение цветов к мемориалу геноцида. Запланированы также выставка о геноциде и концерт духовной и классической музыки в музее "Тапан", в котором примут участие камерный состав симфонического оркестра "Русская филармония", хор Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна из Армении и хор армянского кафедрального собора Преображения Господня. Дирижировать, сообщили в епархии, будет заслуженный артист Республики Армения Карен Дургарян. "Миссия человечества""Преступления, совершенные против человечества и человечности, не имеют ни оправдания, ни срока давности. Признание и всеобщее осуждение геноцида армян — миссия нашего народа и всего цивилизованного человечества", - говорится в обращении главы Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина IIОн напомнил, что многочисленные страны и правозащитные организации выступили за справедливость, признали и квалифицировали геноцид армян как преступление против человечности."Без осуждения подобных преступлений, без примирения с исторической справедливостью невозможно установить мир между народами и государствами и передать светлое будущее поколениям. Путь к построению безопасного и надежного мира — это устранение насилия, войн, подстрекательства к ненависти и вражде. Наше требование справедливого суда не содержит ненависти или враждебности. Наше требование — показатель нашего национального достоинства и уважения к нашим святым мученикам, почтения к их памяти. Наше требование — это наша ответственность перед будущими поколениями.В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Геноцид армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении".
https://ria.ru/20250424/armenija-2013298456.html
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013145796.html
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армения, армянская апостольская церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат
Религия, Армения, Армянская апостольская церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисяна) возложил цветы к мемориалу жертвам геноцида армян 1915 года в рамках памятных мероприятий.
В церемонии участвовал секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
Памятные мероприятия к 110-летию геноцида прошли в Российской и Ново-Нахичеванской епархии 24 апреля. Круглый стол, посвященный теме геноцида армян, состоялся в зале заседаний епархии в 14 часов.
После него в 17.00 в кафедральном соборе Преображения Господня был отслужен чин прославления мучеников геноцида (убитые во время преследований признаны мучениками в Армянской апостольской церкви) и возложение цветов к мемориалу геноцида.
Запланированы также выставка о геноциде и концерт духовной и классической музыки в музее "Тапан", в котором примут участие камерный состав симфонического оркестра "Русская филармония", хор Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна из Армении и хор армянского кафедрального собора Преображения Господня. Дирижировать, сообщили в епархии, будет заслуженный артист Республики Армения Карен Дургарян.
"Преступления, совершенные против человечества и человечности, не имеют ни оправдания, ни срока давности. Признание и всеобщее осуждение геноцида армян — миссия нашего народа и всего цивилизованного человечества", - говорится в обращении главы Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II
Он напомнил, что многочисленные страны и правозащитные организации выступили за справедливость, признали и квалифицировали геноцид армян как преступление против человечности.
"Без осуждения подобных преступлений, без примирения с исторической справедливостью невозможно установить мир между народами и государствами и передать светлое будущее поколениям. Путь к построению безопасного и надежного мира — это устранение насилия, войн, подстрекательства к ненависти и вражде. Наше требование справедливого суда не содержит ненависти или враждебности. Наше требование — показатель нашего национального достоинства и уважения к нашим святым мученикам, почтения к их памяти. Наше требование — это наша ответственность перед будущими поколениями.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Геноцид армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении".