https://ria.ru/20250425/genotsid-2013369853.html

Архиепископ Езрас возложил цветы к памятнику жертвам геноцида армян

Архиепископ Езрас возложил цветы к памятнику жертвам геноцида армян - РИА Новости, 25.04.2025

Архиепископ Езрас возложил цветы к памятнику жертвам геноцида армян

Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисяна) возложил цветы к мемориалу жертвам геноцида армян 1915 РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:06:00+03:00

2025-04-25T12:06:00+03:00

2025-04-25T12:06:00+03:00

религия

армения

армянская апостольская церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисяна) возложил цветы к мемориалу жертвам геноцида армян 1915 года в рамках памятных мероприятий. В церемонии участвовал секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). Памятные мероприятия к 110-летию геноцида прошли в Российской и Ново-Нахичеванской епархии 24 апреля. Круглый стол, посвященный теме геноцида армян, состоялся в зале заседаний епархии в 14 часов. После него в 17.00 в кафедральном соборе Преображения Господня был отслужен чин прославления мучеников геноцида (убитые во время преследований признаны мучениками в Армянской апостольской церкви) и возложение цветов к мемориалу геноцида. Запланированы также выставка о геноциде и концерт духовной и классической музыки в музее "Тапан", в котором примут участие камерный состав симфонического оркестра "Русская филармония", хор Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна из Армении и хор армянского кафедрального собора Преображения Господня. Дирижировать, сообщили в епархии, будет заслуженный артист Республики Армения Карен Дургарян. "Миссия человечества""Преступления, совершенные против человечества и человечности, не имеют ни оправдания, ни срока давности. Признание и всеобщее осуждение геноцида армян — миссия нашего народа и всего цивилизованного человечества", - говорится в обращении главы Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина IIОн напомнил, что многочисленные страны и правозащитные организации выступили за справедливость, признали и квалифицировали геноцид армян как преступление против человечности."Без осуждения подобных преступлений, без примирения с исторической справедливостью невозможно установить мир между народами и государствами и передать светлое будущее поколениям. Путь к построению безопасного и надежного мира — это устранение насилия, войн, подстрекательства к ненависти и вражде. Наше требование справедливого суда не содержит ненависти или враждебности. Наше требование — показатель нашего национального достоинства и уважения к нашим святым мученикам, почтения к их памяти. Наше требование — это наша ответственность перед будущими поколениями.В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Геноцид армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении".

https://ria.ru/20250424/armenija-2013298456.html

https://ria.ru/20250424/gosduma-2013145796.html

https://ria.ru/20250424/armyane-2012808083.html

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армения, армянская апостольская церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат