https://ria.ru/20250425/genkonsul-2013308757.html

Генконсул России в Нью-Йорке вручил ветеранам юбилейные медали

Генконсул России в Нью-Йорке вручил ветеранам юбилейные медали - РИА Новости, 25.04.2025

Генконсул России в Нью-Йорке вручил ветеранам юбилейные медали

Российский дипломатический корпус консульства РФ в Нью-Йорке во главе с генконсулом Александром Захаровым вручил ветеранам Великой Отечественной войны и... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T03:22:00+03:00

2025-04-25T03:22:00+03:00

2025-04-25T03:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 25 апр – РИА Новости. Российский дипломатический корпус консульства РФ в Нью-Йорке во главе с генконсулом Александром Захаровым вручил ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам Ленинграда юбилейные медали по случаю 80-летия Великой Победы, передает корреспондент РИА Новости. "День Победы для нас останется символом единства и гордости, днем, когда мы обещаем никогда не забывать уроки прошлого. Глубоко признательны всем ветеранам и труженикам тыла, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Огромное спасибо вам!" – сказал Захаров. Российский дипломат отметил, что в нынешних условиях, когда активизировались попытки осквернить память о тех, кто отдал свои жизни в борьбе против фашизма, особенно актуальна важность сохранения исторической правды о прошедшей войне. В мероприятии поучаствовали более ста ветеранов и блокадников Ленинграда. В свою очередь президент Русско-американского центра "Наследие" (РАКСИ) Ольга Зацепина в обращении к собравшимся представила фотовыставку по случаю встречи советской и американской армий на Эльбе. Ее центр подготовил совместно с агентством Sputnik.

https://ria.ru/20250424/peskov-2013102874.html

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нью-йорк (город)

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россия, нью-йорк (город)