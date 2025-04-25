https://ria.ru/20250425/general-2013502175.html

Сосед рассказал о погибшем при взрыве генерале Москалике

Сосед рассказал о погибшем при взрыве генерале Москалике - РИА Новости, 25.04.2025

Сосед рассказал о погибшем при взрыве генерале Москалике

Один из соседей погибшего при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:45:00+03:00

2025-04-25T19:45:00+03:00

2025-04-25T19:45:00+03:00

происшествия

россия

балашиха

ярослав москалик

убийство генерала москалика

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БАЛАШИХА (Московская область), 25 апр - РИА Новости. Один из соседей погибшего при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика рассказал РИА Новости, что он был хорошим и спокойным человеком. В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы. "Знал, мужик (отличный - ред.) был, спокойный", - сказал сосед.

https://ria.ru/20250425/moskalik-2013484987.html

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происшествия, россия, балашиха, ярослав москалик, убийство генерала москалика