https://ria.ru/20250425/gazety-2013299863.html

В РВИО рассказали, что в СССР писали о встрече на Эльбе

В РВИО рассказали, что в СССР писали о встрече на Эльбе - РИА Новости, 25.04.2025

В РВИО рассказали, что в СССР писали о встрече на Эльбе

Советские газеты писали о встрече на реке Эльбе как о долгожданном событии, которое навсегда останется в мировой истории, о солдатах западных союзников пресса... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T00:08:00+03:00

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франклин рузвельт

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Советские газеты писали о встрече на реке Эльбе как о долгожданном событии, которое навсегда останется в мировой истории, о солдатах западных союзников пресса говорила как о бравых веселых парнях, рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Встреча войск советской и американской армий состоялась 25 апреля 1945 года в районе Торгау на реке Эльбе. "Это было давно ожидаемое событие с момента высадки англо-американских войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Мы тогда считали, что союзники - это наши боевые товарищи. Советские газеты преподносили это именно так. Они писали о них как о веселых, бравых и здоровых парнях, которые смело сражаются ради общего дела", - отметил Мягков. Действия советских и союзных войск плотно координировались. "Командующий экспедиционными силами союзников (Дуайт) Эйзенхауэр писал Иосифу Сталину о необходимости такой встречи еще в марте 1945 года. И была достигнута договоренность о том, что встреча произойдет как раз в районе Эльбы на линии Лейпциг-Дрезден, чтобы разделить Германию на две части, северную и южную, так как организованное сопротивление германских войск близко уже к краху", - отметил собеседник агентства. "Однако мы знаем сегодня, что эта встреча на Эльбе гипотетически могла не состояться, поскольку в марте 1945 года (премьер-министр Великобритании Уинстон) Черчилль и английский генерал (Бернард) Монтгомери разрабатывали план наступления на Берлин и захвата его раньше Красной армии. В этом случае основные силы западных союзников бросили бы на Берлинское направление. Это бы удлинило сроки войны, а также увеличило потери Красной армии и войск западных союзников", - считает научный директор РВИО. Несмотря на это, Эйзенхауэр как военный человек опирался на поддержку своих помощников, а также мнение еще тогда живого президента США Франклина Рузвельта, и было принято верное решение: быстрее встретиться с Красной армией и разделить Германию на две части, сократив сроки войны. "В общеизвестной историографии есть две зафиксированных первых встречи советских воинов с союзниками. Первая: американский патруль под командованием лейтенанта Альберта Котцебу пересек Эльбу, и на восточном берегу они встретили советских солдат. Старший лейтенант Григорий Голобородько пожал ему руку. И еще одна встреча состоялась в тот же день, когда на полуразрушенном мосту на середине Эльбы подразделение американцев под командованием лейтенанта Уильяма Робертсона пожало руки советским солдатам из подразделения лейтенанта Александра Сильвашко. Эта встреча была запечатлена на фотографиях, которые были напечатаны во всех мировых газетах", - отметил Мягков. По словам историка, сегодня на Западе делается все, чтобы обесценить память об этом событии или вовсе придать забвению. В последние годы фактически встреча на Эльбе в Германии не отмечается. "Никто нас туда не приглашает. И это не из-за того, что умерли ветераны, а из-за того, что такая политика сегодня проводится странами-участницами НАТО и ФРГ, в частности, а также американцами, которые решили, что нужно забыть братство по оружию и совместный разгром Германии, общую победу. Делается это для того, чтобы принизить роль Красной армии, которая внесла решающий вклад в разгром фашисткой Германии", - сказал собеседник агентства. По словам историка, сегодня в американских учебниках написано, что Советский Союз помог Америке разбить Гитлера. "Встреча на Эльбе никак не вписывается в их нарратив и в те сообщения СМИ, которые сегодня распространяются в западных странах", - сказал он. Немецкие политики в свою очередь убеждены, по мнению собеседника агентства, что на Востоке привыкли жить при терроре, фактически представляя россиян варварами. "Им тяжело представить, что мы разгромили Гитлера и освободили Германию от нацистской коричневой чумы. Это тоже не вписывается в их нарратив. А за нами правда истории. Мы должны, конечно, помнить об этом большом событии", - заключил Мягков.

https://ria.ru/20250424/moskva-2013081867.html

https://ria.ru/20250424/posol-2013222518.html

https://ria.ru/20250409/kenigsberg-2010138631.html

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в мире, германия, нормандия, великобритания, иосиф сталин (джугашвили), франклин рузвельт, российское военно-историческое общество (рвио), нато