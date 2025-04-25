https://ria.ru/20250425/garantii-2013499519.html

Запад не готов дать гарантии безопасности Киеву, считает эксперт

Запад не готов дать гарантии безопасности Киеву, считает эксперт - РИА Новости, 25.04.2025

Запад не готов дать гарантии безопасности Киеву, считает эксперт

Страны Запада "перебрасывают мяч" с одной стороны на другую в вопросе гарантий безопасности Украины в рамках урегулирования конфликта, никто не готов... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:22:00+03:00

2025-04-25T19:22:00+03:00

2025-04-25T19:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Страны Запада "перебрасывают мяч" с одной стороны на другую в вопросе гарантий безопасности Украины в рамках урегулирования конфликта, никто не готов предоставить их Киеву, у Европы нет плана самостоятельно поддерживать киевский режим в случае возобновления боевых действий из-за проблем в собственных вооруженных силах, высказала мнение в беседе с РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская. Кто будет гарантировать безопасность Ранее агентство Рейтер со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы передавало, что проект США по урегулированию украинского конфликта предусматривает гарантии безопасности для Украины в первую очередь за счет Европы. Встречный проект соглашения, подготовленный украинскими и европейскими представителями, предусматривает предоставление Киеву прочных гарантий безопасности, включая обязательства со стороны США, аналогичные пятой статье устава НАТО. "Пока, по всей видимости, страны Запада такая ситуация устраивает, и они готовы и дальше перебрасывать мяч с одной стороны на другую, кто будет обеспечивать безопасность Украины. Это означает только то, что готовых предоставить какие-то гарантии на Западе не просматривается", - сказала Богуславская агентству. По её словам, предложение Вашингтона Европе самостоятельно обеспечивать безопасность Украины чревато для европейцев "определенными уязвимостями". "Я думаю, ни у кого нет в Европе убежденности, что в случае возобновления боевых действий после того, как они будут прекращены, Европа может быть готова к тому, чтобы адекватно на это ответить. Естественно, Европа кивает на Соединенные Штаты... У Европы есть проблема с обычными вооружениями. Много об этом говорится. Есть проблема с привлечением рекрутов в армию", - пояснила Богуславская. Она добавила, что европейские союзники США привыкли "жить в тени" Вашингтона, под американским ядерным зонтиком. "Французское ядерное оружие или британское может использоваться в основном в целях запугивания. Это первое. Второе, ни Британия, ни Франция, сколько бы они ни говорили, пока не продемонстрировали готовность отправить своих миротворцев на Украину. Здесь просматривается именно та проблема, что у Европы нет плана обеспечения безопасности Украины своими силами. Сомневаюсь, что без ядерного зонтика Соединенных Штатов это будет возможно", - считает эксперт. По её мнению, Вашингтон не показывает интереса к обеспечению гарантий безопасности Украины. "Если бы Соединенные Штаты хотели предоставлять гарантии безопасности Украине, они бы это сделали в 2021-2022 году, приняв Украину в блок НАТО. И тогда все международные отношения вокруг Украины развивались бы по какому-то другому сценарию", - сказала Богуславская. Европейское предложение фактически означает членство Украины в НАТО, считает она. "Если мы вдумаемся в предложение Европы, это фактически означает членство Украины в НАТО. Может быть, это не будет так называться, но по факту это будет именно так", - уверена эксперт. Европа просит не торопиться с признанием Крыма Агентство Рейтер также передавало, что предложение США по урегулированию на Украине включает признание Крыма де-юре, а находящихся под контролем РФ территорий четырех новых регионов - де-факто. Европа и Украина в ответном предложении призывают обсуждать вопрос территорий после полного и безусловного прекращения огня. "Соединенные Штаты действительно в большей степени, чем Европа, демонстрируют готовность к урегулированию конфликта на Украине. И в силу этого они готовы приступить к обсуждению этих проблем, выработке какой-то общей позиции с европейскими союзниками, еще до того, как боевые действия будут прекращены. Сейчас обстановка на фронтах складывается в пользу России", - отметила Богуславская. По её словам, Европа по-прежнему выступает в поддержку Киева и против России. "Что касается европейских союзников, они по-прежнему стоят за Украину, они стоят за принципы, которые были ими же провозглашены, о том, что границы в Европе не могут меняться, что вот ситуации, подобные украинской, подрывают всю европейскую безопасность... Оценки отношений с Россией у них очень сильно отличаются от американских. Россия представляется им как страна куда более враждебная, не просто потенциально враждебная страна, а которая осуществляет недружественные акции в их отношении", - сказала эксперт. Она подчеркнула, что Европа видит свои отношения с Россией как "серую зону" между войной и миром. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий". Ранее газета Financial Times сообщала, что Великобритания, Франция и Германия изучают возможность соглашения для Украины, в рамках которого она могла бы сделать некие шаги в направлении отказа от притязаний на некоторые территории. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источник также писала, что британские и французские чиновники "открыты для сценария", при котором Киев признает потерю территорий в пользу РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250425/nato-2013491173.html

https://ria.ru/20250425/tramp-2013491024.html

https://ria.ru/20250425/tramp-2013400003.html

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013329083.html

https://ria.ru/20250425/dubinskiy-2013327086.html

https://ria.ru/20250425/peregovory-2013185631.html

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